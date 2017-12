JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) akan lebih berfokus untuk mengembangkan produksi pupuk NPK dalam dua tahun mendatang. Tak tanggung-tanggung, PT Pupuk Indonesia akan menambah 3 juta ton produksi pupuk NPK pada beberapa tahun mendatang

Artinya, pada tahun 2019 mendatang, PT Pupuk Indonesia menargetkan bisa memproduksi 6 juta ton pupuk NPK. Karena saat ini, produksi pupuk NPK sudah mencapai 3 juta ton per tahunya.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat mengatakan keputusan dirinya untuk lebih memperbanyak produksi pupuk NPK adalah dikarenakan banyak memiliki manfaat khususnya bagi para petani. Karena pupuk jenis NPK dinilai lebih lengkap jika dibandingkan dengan pupuk urea ataupun yang lainya.

"Kenapa kita buat NPK, karena NPK ini akan lebih bermanfaat untuk peningkatan ketahanan pangan karena di dalam NPK ini boleh dikatakan sudah lengkap pupuk nya," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Dirinya mengibaratkan, dengan menggunakan pupuk NPK menu makanan sudah lengkap dengan nasi, tempe dan tahu. Sedangkan dalam penggunaan pupuk urea, hanya sebatas makan dengan nasi saja.

"Ibaratnya kalau pakai Urea, kita hanya makan dengan nasi saja. Kalau dengan NPK kita makan sudah ada tempenya, ada tahunya. Sehingga petani nggak pakai single urea saja," jelasnya

Untuk mendukung upaya tersebut pihaknya saat ini berencana untuk melakukan ekspansi bisnis. Dengan cara melakukan pembangunan enam pabrik baru.

Nantinya keenam pabrik tersebut memiliki total kapasitas sebesar 3 juta ton. Pabrik yang akan dimulai pengerjaannya pada 2017 hingga 2019 ini membutuhkan dana sebesar Rp 10 triliun.

"Satu pabrik yang kapasitas 200 ribu ton, anggarannya Rp 500 miliar. Kalau 3 juta ton sekitar Rp 7,5 triliun sampai Rp 10 triliun," jelasnya.

Adapun beberapa pabrik yang akan dibangun yakni, pada pekan depan bersama dengan Wijaya Karya, Pupuk Indonesia akan membangun pabrik di sekitar wilayah PT Pupuk Sriwijaya (Puksri). Di mana pabrik tersebut akan memiliki kapasitas sebesar 200 ribu ton per tahunya.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga berencana membangun pabrik baru di wilayah Iskandar Muda, Aceh. Di mana pabrik tersebut akan memiliki kapasitas sebesar 1 juta ton per tahunya.

Kemudian akan ada dua pabrik baru di wilayah Kalimantan Timur dengan kapasitas produksi masing-masing 500 ribu ton per tahun. Selanjutnya ada pembangunan pabrik di wilayahnya Pupuk Kujang di Jawa Barat yang memiliki kapasitas 200 ribu ton per tahun. Dan yang terakhir adalah pembangunan di wilayah pupuk Sriwijaya dengan kapasitas produksi 200 ribu ton per tahunnya

(rzk)