JAKARTA - Tak sedikit orang yang memiliki pola pikir salah tentang asuransi. Bahkan, ada yang kapok untuk membeli asuransi didasari pengalaman buruk. Ada juga yang merasa “terjebak” karena membeli asuransi akibat rayuan dari agen. Ada juga yang merasa para agen asuransi hanya membantu di awal. Setelah itu, mereka lepas tangan.

Sering pula terjadi kasus di mana nasabah sulit perihal proses klaim yang sedikit membingungkan atau nilai manfaat yang tidak mencukupi kebutuhan. Beberapa pengalaman tersebut membuat banyak orang tentu saja langsung enggan untuk membeli asuransi. Namun, tidak membeli asuransi sama saja dengan membahayakan diri dan anggota keluarga. Inilah rahasia dari kebaikan asuransi yang mungkin tidak jarang diketahui sebelumnya.

1. Semua Usia Butuh Asuransi

Tidak ada satu pun yang mengetahui sampai usia berapa orang akan hidup. Jika sedang melakukan cicilan rumah, kendaraan, atau KTA, Anda pun perlu memproteksi diri dengan asuransi jiwa yang menyediakan jaminan penutupan utang saat nasabah meninggal dunia. Tentu saja manfaat ini sangat dibutuhkan setiap orang, baik yang muda maupun yang tua. Hal ini berguna untuk memproteksi diri dari segala risiko keuangan jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan.

2. Tunjangan dari Kantor Bukan Jaminan

Seperti pada poin sebelumnya, Anda tidak dapat memprediksi kapan akan bisa terus bekerja di kantor dan terus menikmati hasil tunjangan tersebut. Jika kantor di tempat Anda bekerja memberikan tunjangan kesehatan setahun yang besar, misalnya satu bulan gaji. Itu tentunya menjadi insentif positif bagi Anda. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Anda tidak dapat memprediksi kapan akan terus berada di kantor tersebut.

3. Asuransi Murah

Kenyataannya, perusahaan penyedia asuransi menyediakan produk dengan harga terjangkau. Anda dapat menemukan sebuah produk asuransi dengan premi sebesar Rp300.000 per bulan. Bahkan, beberapa perusahaan asuransi menawarkan asuransi murah meriah dengan premi mulai dari Rp50.000. Dengan angka angka tersebut, Anda bisa memilih sebuah asuransi dengan premi yang cocok atau sesuai dengan kondisi keuangan. Selain itu, Anda pun dapat memilih periode pembayaran dari premi, misalnya per bulan atau per tahun.

4. Semua Anggota Keluarga Butuh Asuransi

Banyak yang beranggapan bahwa hanya kepala keluarga saja yang mencari nafkah. Karena itulah, ia satu-satunya yang sangat memerlukan asuransi. Sementara istri dan anak-anak dapat terus memanfaatkan tunjangan kesehatan yang disediakan kantor.

Anggapan tersebut adalah salah besar. Faktanya, istri dan anak sama-sama memiliki risiko seperti kepala keluarga. Mereka bisa jatuh sakit lalu meninggal dunia. Bisa dibayangkan kalau istri atau anak Anda mengalami sakit berat dan segera membutuhkan biaya yang melebihi plafon asuransi dari kantor. Hal ini dapat dihindari dengan membeli asuransi untuk sang istri dan anak.

5. Asuransi Menyediakan Segala Kemudahan

Ketika membeli asuransi, memang dibutuhkan proses yang tidak sebentar dan kadang merepotkan. Namun, saat Anda sudah berhadapan dengan sang pemasar asuransi, biasanya mereka yang akan mendatangi dan membantu proses dari pengajuan asuransi hingga tuntas. Pemasar asuransi sangat bermanfaat untuk Anda sebagai pendamping. Anda dapat bertanya lebih jelas dan dapat membantu Anda agar tidak kerepotan dalam proses pengajuan asuransi. Anda pun dapat membeli asuransi secara online yang membutuhkan waktu lebih singkat ditambah dengan proses yang cukup mudah.

6. Para Agen Asuransi yang Sangat Membantu

Beberapa tahun awal ketika Anda sebagai konsumen membeli asuransi, memang sebagian premi yang dibayarkan akan digunakan untuk kebutuhan biaya akuisisi. Namun, hal tersebut tidak berarti agen asuransi hanya mencari untungnya saja. Agen asuransi sangat membantu Anda ketika ingin mengajukan klaim atau saat kebingungan. Agen asuransi dapat membantu proses administrasi di tengah masa berlaku polis. Contohnya adalah saat pengalihan ahli waris, penggantian alamat kirim dan penggantian jenis produk asuransi. Itulah guna dari agen asuransi yang tidak Anda ketahui. (ris)

(rhs)