NEW YORK - Harga minyak dunia terus meningkat pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Peningkatan harga minyak terjadi karena permintaan yang kuat dan ketidakpastian geopolitik telah memberikan dukungan ke pasar.

Baca Juga: Harga Minyak Anjlok Tertekan Melambungnya Cadangan BBM Amerika

Para analis mengatakan, meningkatnya permintaan global dan ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah telah mendorong harga minyak di sesi ini. Namun harga minyak AS masih mencatat kerugian mingguan di tengah kekhawatiran kenaikan produksi di negara tersebut.

Baca Juga: Harga Minyak Merangkak Naik Dipicu Kuatnya Permintaan

Menurut laporan mingguan perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes, di sektor ekonomi, jumlah rig yang beroperasi di ladang-ladang minyak AS meningkat dua rig menjadi total 751 rig minggu ini, sementara rig gas tetap tidak berubah pada 180 rig.

Baca Juga: Aksi Ambil Untung Bikin Harga Minyak Dunia Lesu



Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari, naik 67 sen AS menjadi menetap di USD 57,36 per barel di New York Mercantile Exchange.



Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Februari, naik USD1,20 menjadi ditutup pada USD63,40 per barel di London ICE Futures Exchange.

(kmj)