JAKARTA – PT Jasa Marga Tbk (JSMR) melakukan penyesuaian tarif Tol Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit. Kenaikan harga ini, sesuai Keputusan Menteri PUPR No. 973/KPTS/M/2017 Tentang Penyesuaian Tarif Tol.

Sementara itu, Sjamsul Nursalim tengah tersandung kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Di sisi lain, tahapan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahap kedua dipastikan molor. Beberapa kementerian/lembaga penyelenggara rekrutmen calon abdi negara hingga kemarin belum menyelesaikan tahapan seleksi sehingga target penetapan nomor identitas pegawai CPNS 2017 mulai tanggal (TMT) 1 Desember 2017 meleset.

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

Tarif Tol Dalam Kota Naik, Jasa Marga Janjikan Perbaikan CCTV

Kenaikan berlaku pada 8 Desember 2017 sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diatur dalam Undang-Undang No. 38 tahun 2004 Pasal 48 ayat 3 tentang Jalan Tol. Berdasarkan peraturan tersebut tarif tol setiap dua tahun dilakukan penyesuaian.

Assistant Vice President Toll Collection Management JSMR Fitri Wiyanti mengatakan, volume lalu lintas per hari di ruas dalam kota tersebut per Oktober 2017 mencapai 674 ribu kendaraan per hari, termasuk yang melintasi ruas Cawang-Tanjung Priok-Pluit yang dikelola PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.

Dengan penyesuaian tarif, pihaknya meyakini akan diimbangi dengan pelayanan. Di ruas tol dalam kota sendiri dijelaskannya sudah dilakukan perbaikan layanan, misalnya perbaikan CCTV yang memantau lalu lintas di ruas tol.

"Penggantian CCTV dan penambahan CCTV di dalam kota, Cawang-Grogol-Pluit, kemudian penambahan pemantau lalu lintas, Variabel Message Sign (VMS), penambahan VMS alat pantau kepadatan lalu lintas, kami pasang di Cawang- Tomang-Pluit," ujarnya.

Pihaknya juga Jasa Marga menjelaskan, penyesuaian dan evaluasi tarif tol setiap dua tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan laju inflasi. Perhitungannya dilakukan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Kemudian dievaluasi oleh BPJT berdasarkan data inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama dua tahun terakhir.

Panjaitan Deputy General Manager Toll Collection Management JSMR Mery Natacha ikut menambahkan, bahwa pelayanan di tol Kapuk-Pluit juga sudah ditingkatkan. Maka pihaknya menekankan, kenaikan tarif diimbangi dengan perbaikan fasilitas. "Diikuti penambahan kapasitas lajur Kapuk-Pluit dari 3 menjadi 4," tambahnya.

Adapun penyesuaian tarif yang dilakukan oleh badan usaha jalan tol berkode saham JSMR adalah sebagai berikut:

Gol. I : Rp9.500

Gol. II : Rp11.500

Gol. III : Rp15.500

Gol. IV : Rp19.000

Gol. V : Rp23.000.

Kasus BLBI Kembali Mencuat, Kekayaan Sjamsul Nursalim Malah Bertambah Rp2,56 Triliun dalam Setahun Walau begitu, kasus yang tengah bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini ternyata tidak menjadi penghalang bagi pengusaha berusia 76 tahun ini untuk tetap menambah pundi-pundi kekayaannya. Dalam daftar orang terkaya Indonesia 2017 yang dirilis Forbes, Sjamsul Nursalim malah naik peringkat ke posisi 36 dari posisi 45 di tahun lalu. Tahun lalu, Sjamsul mencatatkan kekayaan sebesar USD640 juta. Tapi di 2017, dia tercatat memiliki kekayaan USD830 juta. Artinya, kekayaannya naik USD190 juta atau Rp2,56 triliun (kurs Rp13.500 per USD) dalam setahun. Dilansir dari Forbes, Sjamsul memiliki usaha di sektor properti, batu bara dan sektor ritel. Dia juga memiliki sejumlah saham di perusahaan real estat Singapura Tuan Sing Holding yang telah membangun beragam properti. Baca juga: 3 Pengusaha Sukses yang "Gagal" Masuk Daftar Orang Terkaya Indonesia, Ada Bos Go-Jek! 5 Miliarder Termuda Indonesia, dari Hary Tanoesoedibjo hingga Boy Thohir Dia juga memiliki saham di ritel PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) yang menjual sejumlah brand seperti Zara, Topshop hingga Steve Madden. Tak hanya itu, Sjamsul juga tercatat memiliki sejumlah investasi di PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL). Perusahaan yang memproduksi ban untuk motor hingga mobil. Pada awal November 2017, KPK mengagendakan pemeriksaan untuk Sjamsul Nursalim, yang menjadi pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004. Dirinya akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penerbitan SKL dalam BLBI. Selain Sjamsul, KPK turut memeriksa istri yang bersangkutan, Itjih Nursalim. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ketiganya akan diperiksa untuk Syafruddin Arsyad Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang merupakan tersangka penerbitan SKL tersebut. Penerimaan CPNS Tahap II Dipastikan Molor, Apa Sebabnya? Seleksi rekrutmen CPNS tahap kedua diikuti 61 instansi pemerintah baik pusat atau pun daerah. Seleksi CPNS tahap II ini menyediakan 17.928 formasi. Tercatat 1.295.925 pelamar mengikuti tahapan seleksi. Sebelumnya pemerintah juga melakukan seleksi tahap CPNS tahap I yang diikuti dua instansi, yakni Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung. Baca Juga: Penerimaan CPNS Pemda Dimulai Awal Tahun, Pemerintah Masih Hitung Kemampuan APBN! Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan mengatakan, hingga kemarin belum seluruh instansi penyelenggara rekrutmen CPNS tahap II menyelesaikan rangkaian seleksi. Dengan demikian penetapan nomor identitas pegawai hanya diperuntukkan bagi peserta yang lolos seleksi rekrut men CPNS tahap I. ”Untuk MA dan Kemenkumham pemberkasan sudah masuk. Sudah di lakukan verifikasi dan validasi. Kalau untuk periode kedua ini tidak bisa,” katanya kemarin. Baca Juga: Apa Sudah Baik Proses Penerimaan CPNS di 2017? Ridwan mengatakan, 61 instansi yang melakukan seleksi CPNS pada tahap kedua belum mengirimkan dokumen-dokumen pemberkasan. Bahkan sebagian besar in stansi-instansi tersebut baru melakukan pengumuman setelah 1 Desember. ”Kita belum terima. Jadi pemberkasannya pun akan terlambat. Saya kira baru minggu-minggu ini dikumpulkan kembali untuk pemberkasan di instansi masing-masing,” ungkapnya. Baca Juga: Penerimaan CPNS 2018, Begini Tahapan Pengajuan Kebutuhan Masing-Masing Instansi Sebelumnya BKN mengingatkan agar instansi yang membuka seleksi CPNS untuk tepat waktu. Dua instansi yang diperingatkan sebelumnya adalah Provinsi Kalimantan Utara serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dua instansi ini terlambat mengumumkan hasil seleksi kompetensi dasar (SKD). Kepala Biro Komuni kasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud Ari Santoso mengakui kondisi saat ini molor dari apa yang telah dijadwalkan.