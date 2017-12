JAKARTA - Memasuki akhir tahun, beberapa toko baik dari online maupun offline menggelar promo diskon menarik. Dari mulai promo buy one get one hingga promo diskon up to 90% biasanya selalu menghiasi toko-toko menjelang penutupan tahun.

Entah diskonnya di mal atau ritel online, yang jelas hal pertama harus kita siapkan adalah dana dan mengetahui berapa total yang sekiranya akan kita keluarkan. Seperti yang telah diketahui bahwa berbelanja dapat menggunakan dua tahap, yaitu dengan pembayaran nontunai atau kartu kredit, dan tunai.

Perencana Keuangan Andi Nugroho memberikan tips agar tidak kalap saat menghadapi diskon akhir tahun atau pesta diskon online. Pertama, adalah membuat range atau anggaran pengeluaran dalam satu bulan.

(rzk)