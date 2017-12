PONTIANAK - Masyarakat Kalimantan Barat diminta tidak panik terkait ketersediaan elpiji 3 kilogram, karena PT Pertamina (Persero) memastikan pasokan elpiji 3 kilogram cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertamina mengimbau masyarakat membeli gas elpiji 3 kilogram dengan jumlah yang sewajarnya.

Area Manager Communication and Relations Kalimantan PT Pertamina, Alicia Irzanova menerangkan, sejak awal Desember, pihaknya telah menambah suplai elpiji 3 kilogram di Kalimantan Barat sebanyak 68.320 tabung dari kebutuhan normal. Pertamina akan selalu memantau ketersediannya elpiji di masyarakat.

"Kebutuhan normal di Kalimantan Barat per hari sekitar 100 ribu tabung," jelasnya kepada sejumlah wartawan, di Pontianak, Minggu (10/12/2017).

Sedangkan, lanjut dia, suplai elpiji 12 kilogram dan Bright Gas 5,5 kilogram telah ditambah sebesar 20% dari kebutuhan normal. Kebutuhan normal Bright Gas 5,5 kilogram adalah 700 tabung per hari. Saat ini menjadi 840 tabung per hari. Sedangkan elpiji 12 kilogram sebesar 1.400 tabung per hari menjadi 1.700 tabung per hari.

Alicia mengimbau, bagi masyarakat yang berhak atas elpiji bersubsidi tersebut untuk membeli di pangkalan agar mendapatkan harga sesuai dengan Harga Eceran Tetap (HET).

Alicia juga meminta masyarakat untuk mendukung terwujudnya subsidi tepat sasaran dengan tidak membeli elpiji 3 kilogram bagi konsumen yang tidak berhak atas subsidi.

"Untuk konsumen yang tidak berhak atas subsidi seperti rumah tangga mampu dan restoran yang bukan usaha mikro, Pertamina sudah menyiapkan elpiji 12 kilogram dan 50 kilogram serta Bright Gas. Saat ini produk tersebut sudah tersedia di agen-agen elpiji, SPBU dan mini market," terangnya.

Pertamina juga mengajak konsumen untuk beralih ke elpiji non subsidi dengan mengadakan program tukaran tabung dari elpiji melon ke Bright Gas 5,5 kilogram. Setiap dua tabung elpiji melon dapat ditukarkan dengan Bright Gas 5,5 kilogram dengan hanya menambah uang sekitar Rp100 ribu.

