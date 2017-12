TOKYO - Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) dibuka stabil di awal perdagangan Asia, didukung oleh ekspektasi kenaikan suku bunga AS. Namun, kiprah dolar AS ini redup karena bitcoin menjadi sorotan utama lantaran mulai mulai diperdagangkan di future exchanges.

Data ketenagakerjaan AS menunjukkan kenaikan pekerjaan yang lebih besar dari yang diperkirakan pada November. Sayangnya, kenaikan dolar AS ditutup oleh data upah yang mengecewakan, yang menurut para analis dapat membebani laju kenaikan suku bunga tahun depan.

Indeks dolar, yang mengukur mata uangnya terhadap sekeranjang enam mata uang utama, berada pada posisi 93.885. Sementara terhadap Yen Jepang, dolar AS naik tipis 0,1% menjadi 113,56 yen.

Bank of England dan Bank Sentral Eropa juga akan bertemu minggu ini dan diperkirakan akan mempertahankan suku bunga stabil. Euro beringsut sedikit lebih rendah ke USD1,1770 namun bertahan di atas level terendah hampir tiga mingguan di USD1,1730.

Sterling naik 0,1% ke USD1,3390 dan sempat melampaui level tertinggi di USD1,3521, karena telah terjadi terobosan dalam negosiasi Brexit. Dengan ekonomi Inggris yang masih menghadapi angin sakal, pelaku pasar terjebak dalam kenaikan.

Sementara harga Bitcoin naik 1,2% pada USD14,819,05 di bursa Bitstamp yang berbasis di Luxembourg. Bitcoiun di CBOE Global Markets Inc CBOE.O CBOE Futures Exchange, kontrak tunai berdasarkan harga lelang bitcoin dalam dolar AS di Bursa Gemini, kontrak berjangka dibuka pada USD15.460, kemudian melompat ke level tertinggi USD16.660 dan terakhir berada di USD15,860.

The Federal Reserve AS secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga pada pertemuan kebijakan dua hari yang, dan diperkirakan akan kembali menaikkan suku bunga dua atau tiga kali pada 2018. Inflasi yang lamban telah mendung pada prospek kebijakan.

Di sisi lain, Inggris dan Uni Eropa mencapai kesepakatan dan membuka jalan bagi pembicaraan mengenai hubungan perdagangan masa depan, mengurangi tekanan pada Perdana Menteri Theresa May dan meningkatkan harapan investor terhadap Brexit yang tertib.

(mrt)