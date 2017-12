JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat, seiring dengan pelemahan harga dolar AS. Pamor dolar AS nampaknya pudar, seiring dengan Bitcoin yang mulai masuk future exchange.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate menguat 4 poin atau 0,03% menjadi Rp13.546 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.532-Rp13.552 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah tidak bergerak banyak dan kembali ke Rp13.545 per USD. Pagi ini, Rupiah dalam catatan Yahoofinance berada dalam rentang Rp13.538 per USD hingga Rp13.545 per USD.

Sekadar informasi, dolar AS tidak bergerak di Asia, didukung oleh ekspektasi kenaikan suku bunga AS. Namun, kiprah dolar AS ini redup karena bitcoin menjadi sorotan utama lantaran mulai mulai diperdagangkan di future exchanges.

Indeks dolar, yang mengukur mata uangnya terhadap sekeranjang enam mata uang utama, berada pada posisi 93.885. Sementara terhadap Yen Jepang, dolar AS naik tipis 0,1% menjadi 113,56 yen.

(mrt)