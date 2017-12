JAKARTA - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menandatangani head of agreement hilirisasi batu bara. Penandatanganan tersebut, dilakukan bersama tiga BUMN lainnya.

Melansir keterbukaan informasi yang diterbitkan di situs Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (11/12/2017), tiga BUMN tersebut adalah PT Pertamina, PT Pupuk Indonesia dan PT Chandra Asti Petrochemical Tbk (TPIA). Kerjasama tersebut, telah dilakukan pada 8 Desember silam di Jakarta.

Dengan adanya kerjasama ini, maka batu bata milik PTBA akan diubah melalui teknologi gasifikasi menjadi produk akhir yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Teknologi gasifikasi ini memungkinkan untuk mengkonversi batu bara muda, menjadi syngas yang merupakan bahan baku untuk diproses lebih lanjut menjadi dimethyl ether (DME), sebagai bahan bakar, urea sebagai pupuk dan polypropylene sebagai bahan baku plastik.

Setelah penandatangangan ini, PTBA bersama tiga BUMN tersebut akan mempersiapkan pelaksanaan bankable-feasibility Study (studi kelayakan), amdal dan persiapan pendanaan untuk selanjutnya melakukan proses pengadaan engineering proccurement costruction (EPC).

Selain itu, guna menunjang kerjasama ini, akan dibangun pabrik pengolahan gasifikasi batu bara pada Bukit Asam Coal Based Industrial Estate (BACBIE) yang berada di mulut tambang batu bara Tanjung Enim, Sumatera Selatan. BACBIE akan berada pada satu lokasi yang sama dengan PLTU Mulut Tambang Sumsel 8.

Pembangunan pabrik pengolahan gasifikasi batu bara tersebut, ditargetkan dapat beroperasi pada November 2022. Diharapkan produksi dapat memenuhi kebutuhan pasar sebesar 500 ribu ton urea per tahun, 400 ribu ton DME per tahun dan 450 ribu ton polypropylene per tahun.

Adapun dampak dari hilirisasi batu bara ini, ditargetkan dapat menciptakan nilai tambah, sehingga dapat memiliki kesempatan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan sekadar produk batu bara. Dengan demikian, maka hal ini akan semakin menguntungkan perseroan dan menciptakan efisiensi dalam industri batu bara, gas, pupuk dan kimia.

(mrt)