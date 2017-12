JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengumpulkan sekitar 60 debitur korporasi dan komersial BCA yang belum menjadi perusahaan publik di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI). BCA mendorong para debitur tersebut untuk menjadi perusahaan go public dengan melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO).

Wakil Presiden Direktur BCA Armand W Hartono mengatakan melalui pendanaan di pasar modal, perusahaaan dapat mengembangkan lini bisnis mereka. Pasalnya, pasar modal menjadi sumber pendanaan strategis bagi perusahaan.

"Apalagi sebagai bank, bank itu adalah industri yang selalu butuh modal, kita tidak bisa hari ini, menikmati market cap kalau dengan dolar AS sekitar USD37 miliar," kata dia di Gedung BEI, Senin (11/12/2017).

Dia mencontohkan, BCA menjadi perusahaan publik pada 2000, selang dua tahun dari krisis moneter 1998. Dengan menjadi perusahaan terbuka, lanjut dia, saham BCA meroket signifikan. Pada pencatatan perdana di 2000, saham saham dengan kode BBCA tersebut ditawarkan pada harga Rp1.400 per saham. Saat ini, saham BBCA ditransaksikan pada level Rp21.250.

"Kami berharap debitur dapat menyadari manfaat permodaIan yang diperoleh dari pasar modal dalam meningkatkan modal kerja perusahaan, yang penting untuk pertumbuhan perusahaan, melakukan investasi, hingga melakukan akuisisi," ujar Armand.

Armand juga menekankan pentingnya kesiapan perusahaan dalam melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) sebagai salah satu persyaratan go public. ”Penerapan GCG menjadi penting karena dapat berkontribusi mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (sustainable), serta tentunya meningkatkan kepercayaan para investor, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya," kata dia.

Acara tersebut dikemas dalam sebuah workshop dengan tema, Road to Go Public with BCA. Workshop ini merupakan inisiasi bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

