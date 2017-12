NEW YORK - Bursa saham di Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka menguat di awal perdagangan. Meski sempat melemah singkat paska adanya ledakan di dekat terminal Port Authority, New York.

Seperti dilansir dari Reuters, Senin (11/12/2017), kepolisian setempat, media lokal WABC yang mengutip sumber kepolisian setempat, menyebut ledakan ini diduga berasal dari sebuah bom pipa yang meledak di jalur bawah tanah setempat. Belum ada konfirmasi otoritas New York terkait laporan ini.

"Bila dilihat ini merupakan peristiwa yang terjadi di kota besar, namun meski demikian tidak bisa mengalahkan pergerakan bursa saham," jelas managing director Robert W. Baird Michael Antonelli.

Pada pukul 9:02 pagi ET (1402 GMT), Dow e-minis 1YMc1 naik 41 poin atau 0,17% ke 17.818 kontrak berpindah tangan. S & P 500 e-minis ESc1 naik 1,75 poin atau 0,07% dengan 255.483 kontrak diperdagangkan. Nasdaq 100 e-minis NQc1 naik 7,5 poin atau 0,12% ke 20.687.

Minat atas bitcoin dan pembukaan perdagangan berjangka terus mendorong taruhan pada saham terkait kriotrurrency. Kenaikan saham seperti Marathon Patent (MARAO), Riot Blockchain (RIOTO), Overstock.com (OSTKO) dan Xunei (XNETO) naik 4,31% dan 17% dalam perdagangan premarket. Bitcoin futures melonjak lebih dari 20% pada debut AS.

Bursa saham ditutup menguat pada perdagangan hari Jumat, didukung oleh laporan gaji yang solid di November. Laporan tersebut menambahkan 228.000 pekerjaan di November namun rata-rata pendapatan per jam gagal memenuhi harapan.

