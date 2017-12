SINGAPURA - Harga minyak mentah di pasar Asia turun, karena kenaikan terbaru dalam jumlah rig Amerika Serikat (AS) dan menunjukkan peningkatan lebih lanjut dalam produksi Amerika. Kenaikan produksi ini, berpotensi meruntuhkan upaya OPEC untuk memperketat pasokan di pasar.

Harga minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI) CLc1, turun 25 sen atau 0,4% berada di USD57,10 per barel. Sementara harga minyak mentah Brent LCOc1, patokan internasional untuk harga minyak, turun 32 sen atau 0,5% menjadi USD63,08 per barel.

Shane Chanel, ekuitas dan derivatif di ASR Wealth Advisers mengatakan, investor khawatir terhadap peningkatan jumlah rig AS, yang berpotensi membahayakan kesepakatan OPEC dan Rusia saat mereka bertemu untuk tinjauan ulang pada Juni 2018.

Perusahaan layanan energi Baker Hughes (GE.N) dari General Electric Co menyatakan jumlah pengeboran rig untuk produksi minyak baru di Amerika Serikat meningkat dua kali lipat dalam seminggu, menjadi 751 bph tingkat tertinggi sejak September.

Jumlah rig yang lebih tinggi menunjukkan kenaikan lebih lanjut pada produksi minyak mentah A.S. C-OUT-T-EIA, yang telah meningkat lebih dari 15% sejak pertengahan 2016 sampai 9,71 juta barel per hari (bpd). Itu adalah level tertinggi sejak awal 1970an, dan mendekati level dari produsen papan atas Rusia dan Arab Saudi.

Meningkatnya output AS mengancam usaha pemangkasan output yang dipimpin oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekelompok produsen non-OPEC seperti Rusia untuk mendukung harga dengan menahan persediaan. OPEC dan sekutunya mulai menahan pasokan Januari lalu dan saat ini berencana untuk terus melakukannya sepanjang 2018.

(mrt)