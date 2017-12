JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan kerangka Basel III dengan mengedepankan kepentingan nasional.

Peran perbankan diharapkan bisa optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, hal demikian seusai pertemuan para Gubernur Bank Sentral dan Pimpinan Otoritas Pengawas Sektor Jasa Keuangan (The Group of Governors and Heads of Supervision/GHOS) dari 27 negaranegara anggota The Basel Committee on Banking Supervision di European Central Bank, Frankfurt, Jerman.

“Dalam menerapkan standar internasional OJK akan tetap mengedepankan kepentingan nasional. Seperti perlakuan bobot risiko sovereign exposure (obligasi pemerintah) yang ada di aset perbankan, kami akan tetap menggunakan ATMR Nol (0%). Ini merupakan contoh keberhasilan diplomasi internasional yang berjalan alot dan memakan waktu cukup lama,” kata Wimboh dalam keterangan tertulisnya akhir pekan lalu. Menurut Wimboh, ke putusan forum GHOS mengakhiri kerangka Basel III yang akan lebih simpel ditujukan untuk industri perbankan, termasuk untuk regulator dalam memantau penerapannya.

“Kompleksitas perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bank akan berkurang dan juga dapat memperbaiki aspek comparability dan transparansi,” katanya. Agenda utama dalam pertemuan GHOS kali ini, kata dia, adalah memfinalisasikan beberapa reformasi regulasi sek tor perbankan dalam kerangka penerapan Basel III (The Basel III post-crisis regulatory re forms). Menurut Wimboh, kehadir an OJK di forum ini merupa - kan salah satu implementasi dari komitmen Indonesia sebagai anggota G-20 untuk melakukan reformasi pengaturan di sektor perbankan sesuai dengan standar global dalam menciptakan sistem perbankan yang kokoh.

Wimboh menambahkan, de ngan penetapan beberapa agenda reformasi Basel III ini berarti reformasi pengaturan sistem perbankan global dalam kerangka Basel III telah lengkap dan selanjutnya GHOS akan fokus pada konsistensi penerapannya melalui Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP). Dia mengatakan, beberapa aspek Basel III yang disetujui dalam forum itu antara lain mengenai poin revisi pendekatan standar (revised standar dised approach) untuk risiko kredit dan soal revisi pendekatan internal rating (internal rating-based approach) untuk risiko kredit.

Diberlakukannya revisi pen dekatan standar (revised standardised approach) untuk risiko operasional menggantikan pendekatan standar dan advanced measurement approach yang saat ini berlaku.

(rzy)