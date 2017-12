JAKARTA - Pelemahan dolar Amerika Serikat (AS) berimbas positif pada pergerakan Rupiah. Pagi ini, Rupiah pun berhasil menguat, keluar dari tekanan dolar AS.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 3 poin atau 0,02% menjadi Rp13.549 per USD. Rupiah pagi ini bergerak di kisaran Rp13.546-Rp13.556 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 2 poin atau 0,01% ke Rp13.548 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.543 per USD hingga Rp13.550 per USD.

Diberitakan sebelumnya, dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya, karena investor mempertimbangkan laporan penggajian atau "payroll" non pertanian terbaru. Rata-rata pendapatan karyawan per jam naik 2,5% dari tahun ke tahun di November, mencerminkan percepatan dari 2,4% pada Oktober, namun di bawah perkiraan untuk pertumbuhan 2,7%.

Para analis mengatakan bahwa penguatan tidak terduga angka penggajian itu diimbangi oleh pendapatan rata-rata per jam yang lebih lemah dari perkiraan untuk beberapa tingkat tertentu. Investor terus mengawasi pertemuan kebijakan Fed, dengan sebuah pernyataan kebijakan terbaru akan dirilis setelah pertemuan berakhir.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,08% menjadi 93,822 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,17 dari USD1,17 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,33 dari USD1,33 pada sesi sebelumnya.

(mrt)