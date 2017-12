JAKARTA - MNC Sekuritas meresmikan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) di Universitas Darma Persada (Unsada) hari ini. Hal itu sekaligus menutup rangkaian peresmian point of sales sepanjang tahun 2017 oleh MNC Sekuritas.

Peresmian Galeri Investasi BEI Unsada Jakarta, merupakan hasil kerjasama antara BEI, MNC Sekuritas dan Unsada. Peresmian dilakukan oleh Wakil Rektor II Unsada Eko Cahyono, Peneliti Senior BEI Djoko Saptono, dan Head of Equity Retail MNC Sekuritas Afen Tjhong.

Selain itu, peresmian turut disaksikan oleh Deputi Direktur Manajemen Strategis, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen, dan Kemitraan Daerah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten F. A. Purnama Jaya.

Head of Equity Retail MNC Sekuritas Afen Tjhong mengaku puas, telah berhasil melampaui target 100 point of sales di akhir tahun 2017. Dari 103 point of sales yang dimiliki MNC Sekuritas, di antaranya adalah 66 Galeri Investasi di universitas atau sekolah tinggi di Indonesia.

”Peresmian Galeri Investasi BEI Unsada menutup rangkaian peresmian point of sales MNC Sekuritas sepanjang tahun 2017. Per akhir tahun ini, kami memiliki 103 point of sales, tumbuh 32% dibandingkan tahun 2016 sebanyak 78 point,” kata Afen di Unsada, Jakarta, Selasa (12/12/2017).

MNC Sekuritas, lanjut dia, juga berkomitmen selain memperluas jaringan juga meningkatkan jumlah nasabah dan transaksi di masing-masing point of sales, termasuk di Galeri Investasi MNC Sekuritas.

Pihaknya juga menyelenggarakan ajang Galeri Investasi Idol (GI Idol) untuk pertama kalinya pada tahun 2017. Program tersebut dapat diikuti oleh seluruh Galeri Investasi mitra MNC Sekuritas, mahasiswa dan civitas akademika dari seluruh Indonesia.

Adapun tujuan untuk memotivasi pengurus Galeri Investasi MNC Sekuritas dan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi insan-insan terbaik Galeri Investasi MNC Sekuritas dalam mengembangkan pasar modal Indonesia.

”Penghargaan GI Idol 2017 dibagi menjadi 2 jenis, yaitu GI Idol Awards dan GEMESIN Awards. Dalam GI Idol Awards, kami akan memberikan 5 kategori penghargaan, antara lain Best Overall, Best Account Growth, Best Transaction Growth, Best Activities, dan Best Online Media Information dengan periode penilaian selama bulan Januari hingga Desember 2017,” tutupnya.

