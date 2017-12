NEW YORK - Harga minyak dunia meningkat pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), setelah diberitakan bahwa jaringan pipa utama di Laut Utara Inggris akan ditutup untuk perbaikan.

Sistem jaringan pipa Forties akan ditutup selama beberapa minggu sementara operatornya memperbaiki keretakan pada pipa yang ditemukan minggu lalu, menurut CNBC.

Dilaporkan bahwa jaringan pipa tersebut membawa sekitar 450.000 barel per hari minyak mentah Forties dari ladang lepas pantai di Laut Utara ke pabrik pengolahan di Skotlandia.

Para analis mengatakan, penutupan jaringan pipa tersebut mendukung harga minyak karena pasokan pasar akan turun.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari, bertambah USD0,63 menjadi menetap di USD57,99 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Februari, naik USD1,29 menjadi ditutup pada USD64,69 per barel di London ICE Futures Exchange.

(rzy)