JAKARTA – Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) diselenggarakan pada 12 Desember 2017. Masyarakat yang ikut merayakan kemeriahan Harbolnas membuat berbagai macam komentar di Twitter.

Ada salah satu akun yang menggambarkan antusiasnya dalam Harbolnas tahun ini adalah verinaadita : been waiting for harbolnas since last week, now here I am; standing in front of mbak kasir Indomaret for paying bills from 3 e-commerces😅 #notanimpulsivebuyingtho #ineedthemnotwantthem #thisiscalledsmartbuying

Selain itu ada lagi akun yang menunjukan antusiasnya, seperti yang ditulis oleh @jeonsies : good morning tis a good time to spend my entire fortune on harbolnas. Tidak berhenti di situ, akun @nicoteane juga memanfaatkan Harbolnas untuk persiapan natal, dalam hal ini ia mengatakan “Anyways harbolnas discounts are everywhere so this is a good chance for y'all to find affordable Christmas gifts,” ujarnya dalam akunnya.

Baca Selengkapnya: Euforia Harbolnas 2017, Netizen Mulai Ramai Berbelanja di Dunia Maya

(kmj)