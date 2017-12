NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya, seiring dengan pertemuan The Federal Reserve AS untuk menentukan arah kebijakan mereka..

Para investor terus mengawasi pertemuan kebijakan Fed, dengan sebuah pernyataan kebijakan terbaru akan dirilis setelah pertemuan berakhir. Setelah rilis tersebut, Ketua Fed Janet Yellen akan mengadakan konferensi pers terakhirnya sebagai ketua bank sentral AS.

The Fed secara luas diperkirakan akan memberikan kenaikan suku bunga ketiga pada tahun ini. Menurut alat FedWatch CME Group, ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga Fed pada Desember mencapai 100%. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,26% menjadi 94,109 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,17 dari USD1,17, dan pound Inggris turun menjadi USD1,33 dari USD1,33. Dolar Australia meningkat menjadi USD0,75 dari USD0,7535.

Dolar AS dibeli 113,55 yen Jepang, lebih tinggi dari 113,47 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9920 franc Swiss dari 0,9907 franc Swiss, dan naik tipis menjadi 1,2875 dolar Kanada dari 1,2847 dolar Kanada.

