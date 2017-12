JAKARTA - Harga emas logam mulia yang dijual oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) tidak bergerak hari ini. Harga emas 1 gram pun masih dibanderol di harga Rp623.000.

Dilansir dari situs Logammulia, Rabu (13/12/2017), harga beli kembali atau buy back naik ke Rp545.000 per gram. Sementara itu, harga emas Antam ukuran 2 gram dibanderol Rp1.206.000, dengan harga per gram Rp603.000.

Harga emas 2,5 gram dibanderol Rp1.498.000 dengan harga per gram Rp599.200. Harga emas 3 gram dipatok Rp1.791.000 dengan harga per gram Rp597.000. Harga emas 4 gram senilai Rp2.377.000 dengan harga per gram Rp594.250.

Selain itu, harga jual emas 5 gram ditetapkan Rp2.971.000 dengan harga per gram Rp594.200. Harga emas 10 gram dijual Rp5.867.000 dengan harga per gram Rp586.700.

Harga emas 25 gram Rp14.529.000 dengan harga per gram Rp581.160. Harga emas 50 gram sebesar Rp28.907.000, dengan harga per gram Rp578.140. Selanjutnya, harga emas 100 gram sebesar Rp57.639.000, dengan harga per gram Rp576.390.

Untuk harga emas 250 gram mencapai Rp143.706.000, dengan harga per gram Rp574.824, dan harga emas ukuran 500 gram dihargai Rp287.035.000 dengan harga per gram Rp574.070.

Sementara untuk emas batik ukuran 10 gram, dijual dengan harga Rp6.321.000 dengan harga per gram sebesar Rp632.100, dan ukuran 20 gram dijual dengan harga Rp12.218.000 dengan harga per gram sebesar Rp610.900.

(mrt)