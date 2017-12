JAKARTA - Pemerintah memiliki beberapa calon daerah yang akan menjadi pengganti Jakarta sebagai Ibu Kota. Beberapa di antaranya adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Hal tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah kian serius untuk melakukan kajian pemindahan ibu kota. Kini, kajian juga tengah dilakukan di bawah komando dari Badan Perencana Pembangunan Nasional.

Selain itu, kajian juga telah dilakukan lintas kementerian. Persoalan ketersediaan lahan juga turut menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam wacana pemindahan pusat pemerintahan ini.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudistira Adhinegara mengakui bahwa pemindahan ibu kota Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, membutuhkan biaya yang tidak sedikit terutama pembangunan jalan, bandara, dan gedung pemerintahan.

“Pemindahan ibu kota ke Kalimantan butuh waktu yang lama. Serta butuh biaya yang besar terutama pembangunan infrastruktur jalan, bandara dan gedung pemerintahan,” ucap Bhima kepada Okezone.

Kemudian, Bhima juga memaparkan bagaimana kondisi infrastruktur dan lahan yang ada di pulau Kalimantan, bahwa menurutnya Kalimantan dari segi infrastruktur dapat dikatakan belum ideal, misalnya saja kondisi jalan antar provinsi yang masih banyak berlubang dan sempit.

Hal lain yang menjadi kendala bagi pemindahan Ibu Kota ini, yakni sebagian besar penggunaan infrastruktur yang sudah ada untuk ekspor pertambangan dan perkebunan belum mendukung moda transportasi publik. Sedangkan dari segi lahan, Bhima akui Kalimantan memang memiliki lahan yang luas, tetapi perlu waspada akan permainan spekulasi, di mana belum lama ini pemerintah sudah mengumumkan lokasi ibu kota yang baru.

“Soal lahan memang masih luas tetapi harus waspada permainan spekulasi apa lagi pasca pemerintah mengumumkan lokasi ibu kota yang baru,” ungkapnya.

Sementara itu, kendala yang paling besar saat masa transisi tersebut, antara lain spekulan tanah, kesiapan Pemerintah Daerah, dan pendanaan. Bhima mengingatkan, agar pemerintah tidak mengutang kembali hanya untuk membangun gedung pemerintahan baru, tetapi belum adanya jaminan pemindahan ibu kota Indonesia, kemiskinan dapat berkurang, serta masalah-masalah yang ada di Jakarta.

“Kendala yang paling besar ada di spekulan tanah, kesiapan pemda, dan pendanaan. Jangan sampai pemerintah menambah utang hanya untuk membangun gedung pemerintahan baru. Perlu disadari, bahwa itu bukan belanja produktif. Sementara belum ada jaminan pemindahan ibu kota, masalah di Jakarta, dan kemiskinan dapat berkurang,” tambahnya.

