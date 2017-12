JAKARTA - Dalam konteks Indonesia, alasan pemindahan ibu kota untuk menciptakan pemerataan ekonomi lebih masuk akal. Jakarta sudah terlalu lama menyedot kemakmuran dari daerah.

Sebanyak 60% uang beredar di Jakarta. Pusat Pemerintahan, pusat bisnis dan keuangan semua terpusat di Jakarta. Ketidakadilan pembangunan yang sifatnya Jawa sentris ini jadi masalah yang tak kunjung selesai, mulai dari tingginya angka kemiskinan, melebarnya ketimpangan sosial, sampai pengangguran karena tak ada lapangan kerja tersisa di daerah.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudistira Adhinegara menerangkan bahwa pemindahan ibu kota, yakni untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih masuk akal. Pasalnya, Jakarta sudah terlalu lama menyedot kemakmuran dari daerah, sebesar 60% uang beredar di Jakarta. Di mana Jakarta juga menjadi pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan pusat keuangan.

“Dalam konteks Indonesia, alasan pindah ibu kota untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Karena Jakarta sudah terlalu lama menyedot kemakmuran dari daerah. Di mana 60% uang beredar di Jakarta, pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan pusat keuangan semua di Jakarta,” ungkap Bhima kepada Okezone.

Selain itu, ia menambahkan, terjadinya ketidak adilkan pembangunan yang bersifat Jawa sentris juga menjadi masalah yang tak kunjung terselesaikan, antara lain tingginya angka kemiskinan, melebarnya ketimpangan sosial, serta meningkatnya pengangguran karena tidak adanya lapangan kerja tersisa di Jakarta.

Berdasarkan data BPS di triwulan I 2017, Jawa menguasai 58,49% perekonomian di Indonesia, sedangkan Kalimantan memiliki porsi 8,33%, Papua dan Maluku hanya 2,26%. Hal lain yang menyebabkan Indonesia bagian ujung Timur dan Barat menjadi lumbung kemiskinan nasional ialah timpangnya pertumbuhan antar wilayah.

Sebagai informasi, persentase penduduk miskin di Papua per September 2016 tercatat sebesar 28,4%, sedangkan Papua Barat 24,88%. Begitu pun di ujung Indonesia bagian barat, kemiskinan di Aceh mencapai 16,43% dari total penduduk.

“Pembangunan Indonesia selama 72 Tahun merdeka, terbukti gagal menyejahterakan rakyat di ujung negeri,” tambahnya.

Kemudian, manfaat dari pembangunan ibu kota baru, yaitu untuk pembangunan gedung pemerintahan, dan prasarana lainnya akan memberikan multiplier positif bagi perekonomian daerah.

Asumsinya, sebanyak 400 ribu orang PNS akan dipindahkan ke ibu kota yang baru. Umpamanya, dari 400 ribu orang ada rata-rata 3 orang anggota keluarga ikut pindah ke tempat yang baru. Maka dari itu, pemerintah harus menyediakan pembangunan rumah untuk dihuni 1,2 juta orang.

“Dari 400 ribu orang katakanlah ada rata-rata 3 orang anggota keluarga ikut pindah ke tempat yang baru. Maka pemerintah harus menyediakan pembangunan rumah untuk dihuni 1,2 juta orang,” jelas Bhima.

