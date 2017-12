WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) merilis data inflasi inti November yang melambat. Perlambatan terjadi karena turunnya harga pakaian, tarif pesawat terbang, hingga harga perabot rumah tangga.

Sedangkan pada Oktober, IHK inti naik 0,2% dari bulan sebelumnya serta 1,8% dari tahun sebelumnya. Inflasi moderat tahun ini telah menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa pejabat Federal Reserve AS bahwa menaikkan suku bunga terlalu cepat dapat menekan inflasi.

Sementara itu, The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga pada Rabu untuk ketiga kalinya tahun ini dan diperkirakan akan menaikkan suku bunga tiga kali pada 2018.Sebelumnya, Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua harinya pada Rabu (13/12), memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, merupakan kenaikan ketiga di tahun ini. hari.

(rzk)