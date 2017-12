JAKARTA - Kenaikan suku bunga Federal Reserve (Fed Rate) ternyata membuat angin segar untuk mata uang Rupiah. Pagi ini, Rupiah dibuka menguat ke Rp13.572 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 18 poin atau 0,13% ke Rp13.572 per USD. Rupiah pada awal perdagangan bergerak di kisaran Rp13.126-Rp13.651 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah melemah 18 poin atau 0,13% menjadi Rp13.560 per USD. Dalam pantuan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.556 per USD hingga Rp13.580 per USD.

Sebelumnya, Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua harinya pada Rabu (13/12), memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, merupakan kenaikan ketiga di tahun ini.

"Mengingat realisasi dan ekspektasi kondisi-kondisi pasar kerja serta inflasi, Komite (Pasar Terbuka Federal) memutuskan untuk menaikkan target tingkat suku bunga federal fund menjadi 1,25 persen hingga 1,50 persen," kata The Fed dalam sebuah pernyataan setelah mengakhir pertemuan kebijakan moneter dua hari.

Pejabat-pejabat bank sentral masih memperkirakan kenaikan kembali sebanyak tiga kali di 2018. Hal ini tidak berubah dari perkiraan mereka di bulan September, menurut proyeksi kuartalan terbaru yang dirilis pada Rabu (13/12).

