JAKARTA - The Federal Reserve AS telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada 13 Desember 2017. Ini merupakan kenaikan ketiga kalinya yang dilakukan The Fed tahun ini. Lalu, bagaimana kah dampak dari kenaikan ini pada Rupiah Indonesia di 2018?

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Dodi Budi Waluyo mengatakan, meski kenaikan suku bunga acuan AS mempengaruhi nilai tukar Rupiah tapi itu bukan faktor satu-satunya. Namun BI, menekankan akan menjaga agar Rupiah tetap berada di jalur aman atau sesuai dengan fundamental BI.

"Penetapam Rupiah ditetapkan oleh mekanisme pasar. Kami hanya menjaga nilai tukar Rupiah sesuai fundamental," ungkapnya di BI, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Menurutnya, faktor lain yang mempengaruhi nilai tukar Rupiah adalah kenaikan harga minyak hingga transaksi berjalan. Oleh karenanya, BI akan tetap menjaga agar defisit terhadap PDB sesuai dengan proyeksi.

"Indikator utama bisa dilihat di CAD yang diperkirakan di level yang sehat yaitu defisit 2,5% dari PDB. Itu beri hambatan secara fundamental, tidak ada tekanan di Rupiah," jelasnya.

Selain itu, dia yakin Rupiah tidak akan terganggu terutama dengan kondisi perkonomian Indonesia yang berangsur bangkit dan meningkat meski masih lambat. Bahkan pertumbuhan ekonomi diprediksi dibatasan atas angka 5,1%-5,5%. "Jadi Rupiah cukup strong dan stabil sesuai fundamental nya," tukas Dody.

Sebelumnya, BI mencatat Rupiah cenderung stabil pada 2017, meski sempat mengalami tekanan yang bersumber dari eksternal pada awal triwulan IV 2017. Nilai tukar Rupiah bergerak stabil hingga September dan melemah pada Oktober dipengaruhi faktor eksternal.

Pelemahan Rupiah tersebut sejalan dengan pelemahan nilai tukar hampir seluruh mata uang dunia terhadap dolar AS. Rupiah melemah seiring normalisasi kebijakan moneter, meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga, dan rencana reformasi pajak di AS.

Pada November, Rupiah kembali menguat seiring dengan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga dan prospek perekonomian yang tetap baik sehingga secara point-to-point (ptp) Rupiah menguat sebesar 0,27% (mtm) ke level Rp13.526 per USD.

