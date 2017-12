JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyatakan hadirnya Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) akan menguntungkan karena meningkatan transaksi. Bahkan dapat menghemat belanja modal atau capital expenditures (capex) hingga 15%.

GPN merupakan program yang diluncurkan Bank Indonesia, dimana setiap bank dapat bertransaksi menggunakan mesin EDC maupun mesin ATM dari bank-bank lainnya. Tentunya ini akan mempermudah masyarakat jika ingin bertransaksi menggunakan kanal pembayaran apapun.

"Tentu dengan GPN kita menjadi lebih efisien, karena tarif merchant discount rate (MDR) juga ditentukan oleh BI tentu harapannya dengan MDR ini akan masyarakat berlomba-lomba tingkatkan cashless transaction (transaksi non-tunai)," jelas Direktur Konsumer Bank BRI Handayani usai acara Merchant Gathering 2017 BRI di Grant Hyatt, Jakarta, Rabu 13 Desember 2017.

Untuk diketahui BI menetapkan aturan setiap bertransaksi di mesin EDC, merchant atau toko akan dikenakan biaya MDR (On Us) sebesar 0,15 persen. Sedangkan untuk kartu debit dari berbeda bank (Off Us) akan dikenakan biaya sebesar 1 persen jika bertransaksi menggunakan mesin EDC.

Lanjutnya, dengan peningkatan transaksi tersebut tentunya dapat menambah pendapatan Fee Based Income (FBI). "Kalau transaksi berbasis kartu itu dari total FBI Bank BRI itu kirakira 30% untuk tahun ini. Tahun depan kita ingin tingkatkan jadi 35 persen dari total FBI," tambahnya.

Handayani menyatakan dengan adanya GPN bahkan mampu menekan capex BRI hemat hingga 15 persen. Di mana perseroan dapat berbagi infrastruktur dengan bank lainnya yakni mesin ATM dan mesin EDC.

"EDC dan ATM cukup hemat capex kita, karena kita bersama Himbara (Himpunan Bank Negara), kalau ada tempat-tempat ATM dan EDC ini, kita lebih baik gunakan dari salah satu bank aja. Kita perkirakan dapat hemat capex kita sekitar 10 persen hingga 15 persen," jelasnya.

Sekadar diketahui, hingga kuartal III 2017, Bank BRI memiliki jaringan e-channel BRI sebanyak 357.679 e-channel di antaranya 331.428 EDC, 24.802 ATM, 1392 CRM, dan 57 E-Buzz. Dari 331.428 EDC tersebut, sebanyak 134.584 merupakan EDC Merchant.

(hth)