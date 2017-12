JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat. Rupiah dibuka pada level Rp13.570 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 6 poin atau 0,04% menjadi Rp13.570 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.561-Rp13.575 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 3 poin atau 0,02% menjadi Rp13.575 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.560 per USD hingga Rp13.575 per USD.

Sebelumnya, Kurs dolar AS turun terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Dolar AS melemah karena data inflasi terus menekan pasar.

Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan indeks harga konsumen (IHK) inti naik 0,1% dalam basis disesuaikan secara musiman pada November dari bulan sebelumnya, dan naik 1,7% dari setahun sebelumnya, gagal memenuhi konsensus pasar untuk kenaikan 1,8%.

Para analis mengatakan, data inflasi yang lemah mengurangi harapan investor bahwa Federal Reserve AS mungkin menaikkan suku bunga dengan laju yang lebih cepat pada tahun depan.

