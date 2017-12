NEW YORK - Harga minyak dunia berakhir lebih tinggi pada perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Harga minyak naik karena penutupan jaringan pipa di Laut Utara Inggris.

Harga minyak didukung oleh berita bahwa sistem jaringan pipa Forties akan ditutup selama beberapa minggu, sementara operatornya memperbaiki celah (retak) di sebuah pipa yang ditemukan minggu lalu. Jaringan pipa tersebut dilaporkan memproduksi sekitar 450.000 barel per hari minyak mentah Forties dari ladang-ladang lepas pantai di Laut Utara ke pabrik pengolahan di Skotlandia.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk penyerahan Januari bertambah USD0,44 menjadi menetap di USD57,04 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Februari, naik USD0,87 menjadi ditutup pada USD63,31 per barel di London ICE Futures Exchange.

Sehari sebelumnya, harga minyak global turun, setelah kemerosotan persediaan minyak mentah AS diimbangi oleh kenaikan stok bensinnya yang lebih besar dari perkiraan.



Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan bahwa persediaan minyak mentah AS turun sebesar 5,1 juta barel pekan lalu, dibandingkan dengan ekspektasi para analis untuk penurunan 3,8 juta barel.

Namun demikian, dalam periode yang sama stok bensin AS naik 5,7 juta barel, mengalahkan ekspektasi pasar untuk kenaikan 2,5 juta barel.

(kmj)