JAKARTA – Bitcoin kini menjadi primadona baru bagi para investor. Uang virtual yang tengah naik daun ini terus menunjukkan peningkatan nilainya. Hal ini membuat para investor baru tertarik untuk bergabung dalam investasi ini.

Meski Bank Indonesia (BI) menyatakan larangannya terhadap Bitcoin sebagai alat pembayaran, namun hal ini tak lantas mematikan kepercayaan para investor untuk terus berinvestasi. Harga Bitcoin yang ditentukan oleh harga pasar, membuat nilainya dapat meroket atau bahkan terjun bebas.

CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan mengatakan, Bitcoin ini memiliki risiko yang sama dengan pasar modal. Ia juga mengatakan bahwa uang virtual ini memiliki prospek yang sama dengan emas dan perak.

Lalu bagaimana pendapat masyarakat terkait uang virtual ini. Akankah mereka tertarik untuk berinvestasi juga?

Damas, Karyawan Swasta

Untuk berinvestasi di Bitcoin ini saya kurang tertarik karena saya tidak benar-benar paham bagaimana berinvestasi di situ dan seberapa besar keuntungannya. Bitcoin kan cepat sekali berubah harganya dan sekarang sudah sangat mahal jadi kalau saya pribadi kurang tertarik untuk investasi Bitcoin.

Fauzan, Kontraktor

Saya kurang tertarik untuk investasi Bitcoin, memang harganya sudah naik sangat jauh dari saat saya mining dulu. Namun, harga Bitcoin ini kan cenderung tidak stabil dan ini membuat saya jantungan untuk melihat apakah saya akan untung atau malah rugi. Maka saya tidak tertarik untuk investasi ini.

Kevin, Mahasiswa

Mungkin kalau saya sudah benar-benar paham, saya akan tertarik. Saya juga dengar prospek Bitcoin ini cukup menjanjikan. Jadi, saya tertarik kalau memang sudah benar-benar paham. Namun untuk saat ini saya belum benar-benar paham.

Ilham, Mahasiswa

Saya selalu tertarik dengan semua bentuk investasi. Namun, untuk saat ini saya belum benar-benar paham cara, risiko, dan keuntungan dari Bitcoin. Mungkin jika saya tahu lebih dalam saya akan mencobanya. Bitcoin ini sepertinya cukup menarik karena saya bisa get a profit, get an experience.

