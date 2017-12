BEIJING – Sepanjang tahun 2017 ini, China membangun gedung-gedung pencakar langit di dunia. Sebanyak 76 gedung pencakar langit setinggi 200 meter atau lebih dibangun di 36 kota berbeda di China, dari 144 gedung yang selesai dibangun pada tahun ini. Jumlah gedung pencakar langin yang dibangun tahun 2017 meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pasalnya, berdasarkan laporan Council of Tall Buildings and Urban Habitat, pembangunan gedung tinggi tahun ini memecahkan rekor karena paling banyak sepanjang sejarah. Gedung pencakar langit terbaru dan tertinggi di China, yakni Ping An Finance Center di Shenzhen setinggi 599 meter.

Selain itu, sepanjang 2017 Shenzen membangun lebih dari 12 gedung pencakar langit yang memiliki ketinggian di atas 200 meter. Jumlah itu sama dengan gedung pencakar langit yang Amerika Serikat bangun. Gedung pencakar langit lainnya di China, ialah White Magnolia Plaza di Shanghai. Gedung tersebut memiliki ketinggian hingga 300 meter.

(mrt)