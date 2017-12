JAKARTA - Hari Belanja Online Nasional tentu sangat dinanti oleh para peminat dan penggiat online shopping. Harbolnas 2017 yang berlangsung pada 12 Desember 2017 dan dimeriahkan oleh 254 e-commerce yang siap memberikan masyarakat penawaran terbaik.

Namun, dalam perhelatan belanja online kali ini masih ditemukan masalah-masalah yang sama seperti Harbolnas tahun-tahun sebelumnya. Salah satu masalah yang ditemukan, yaitu diskon palsu seperti yang diunggah pada media sosial Twitter.

Mendapat laporan tersebut, Ketua Panitia Harbolnas 2017 Achmad Alkatiri, yang juga merupakan Chief Marketing Officer Lazada, mengatakan bahwa pihaknya segera mencari kebenaran dari hasil posting Twitter tersebut. Sayangnya, mereka tidak bisa menemukan sumber masalah diskon palsu tersebut.

β€œTo be able to respon, saya harus liat dulu apa benar ada atau tidak karena saya masih belum menemukannya di Lazada untuk SKU ini, sudah dari tadi bolak-balik,” jelasnya kepada Okezone.

Lalu, bagaimana pendapat masyarakat dengan kasus pemalsuan diskon saat Harbolnas 2017:





Noviyanti Setia Legowo (21) Mahasiswi

Oh iya kemarin Harbolnas. Iya, saya beli liptint. Karena diskon juga. Diskonnya sekitar 50%, yaitu dari harga Rp50.000 menjadi Rp25.000. Alhamdulillah tidak kena diskon palsu.

Harapannya untuk Harbolnas ke depannya, semoga lebih diperbanyak diskonnya. Kalau bisa juga, barang-barang yang dijual itu dijamin keasliannya. Kalau di tampilan online begitu, ya sampai di tangan pembeli juga begitu, jangan berubah warna ataupun ukuran.





Ghea Kumala (22) Mahasiswi

Iya saat Harbolnas kemarin saya membeli baju sama lipstick, tetapi saya beli di akun instagram, bukan di e-commerce. Kalau membeli baju, iya diskon, dari harga Rp100.000 dapat 3 buah menjadi Rp85.000 dapat 3 buah. Sedangkan, lipsticknya diskon juga, dari harga Rp55.000 menjadi Rp44.000.

Harapan untuk Harbolnas ke depannya, yaitu pihak e-commerce dapat lebih memperbanyak diskon untuk barang-barang yang dijual. Selain itu, tidak pakai biaya kirim barang, dan jaminan dari keaslian barang. Kami juga sebagai pembeli kalau mau berbelanja, lihat komentar dulu dari para pembeli lain agar tidak salah membeli.

Ardella Riskawati (20) Mahasiswi

Saat Harbolnas kemarin saya tidak berbelanja apa-apa. Sungguh sangat disayangkan kalau sampai ada diskon palsu seperti itu. Semoga ke depannya Harbolnas dapat lebih memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat.

Selain itu, semoga para e-commerce yang ikut berpartisipasi dapat mementingkan kualitas dan kuantitas produk yang dijual, serta tidak ada lagi kasus penipuan.





Elvaretta Gasiona (21) Mahasiswi

Saat tanggal 12 Desember kemarin Harbolnas ya, wah saya tidak beli apa-apa. Karena memang lagi tidak membutuhkan juga, tetapi saya sungguh sangat menyayangkan kalau saat Harbolnas kemarin muncul kasus pemalsuan diskon. Kasian buat para pembelinya kalau seperti itu.

Ya harapan untuk Harbolnas, semoga lebih mementingkan kejujuran di atas segalanya.

(mrt)