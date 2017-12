JAKARTA - Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan pekan ini ditutup menguat 1,46% menjadi 6.119,41 poin dari sebelumnya 6.030,95 poin sekaligus mencatatkannya sebagai rekor tertinggi sepanjang masa.



Kenaikan IHSG diikuti dengan meningkatnya kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) yang juga meraih level tertingginya di Rp6.781,42 triliun atau menguat 1,52% dari Rp6.679,70 triliun pada akhir pekan sebelumnya.



Rata-rata nilai transaksi harian BEI juga meningkat 1,79% menjadi Rp7,93 triliun dari Rp7,79 triliun sepekan sebelumnya. Dilanjutkan dengan rata-rata volume transaksi harian BEI yang berubah 21,69% menjadi 14,47 miliar lembar saham dari 11,88 miliar lembar saham pada pekan lalu.

Rata-rata transaksi harian BEI pada pekan ini berubah 20,82% menjadi 293,78 ribu kali transaksi dari 371,03 ribu kali transaksi sepekan sebelumnya.



Adapun rangkaian kegiatan pada pekan ketiga bulan Desember, terdapat 2 pencatatan perdana saham (initial public offering/IPO) di BEI oleh PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) dan PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID), Rabu (13/12). Keduanya menjadi emiten ke-32 dan ke-33 di tahun 2017 yang tercatat di BEI dan menjadi emiten ke 562 dan 563 yang tercatat di BEI.



Pekan ini terjadi empat pencatatan obligasi di BEI. Pertama, Obligasi II Bank Maluku Tahun 2017 yang dicatatkan dengan nilai emisi Rp500 miliar pada Senin (11/12). Kedua, Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2017 dengan nilai emisi Rp1,3 triliun pada Selasa (12/12).

Lalu pada Rabu (13/12), dilakukan dua pencatatan obligasi, antaranya Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 dengan nilai emisi Rp500 miliar dan Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap III Tahun 2017 dengan nilai emisi Rp1,75 triliun.



Maka total emisi obligasi dan sukuk tercatat di BEI berjumlah 354 emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp391,46 triliun dan USD47,5 juta yang diterbitkan oleh 114 emiten dan Surat Berharga Negara (SBN) yang tercatat di BEI berjumlah 92 seri dengan nilai nominal Rp2.104,77 triliun dan USD200 juta, dan 10 emisi Efek Beragun Aset senilai Rp8,5 triliun.



BEI juga melakukan serangkaian kegiatan di sejumlah kota di Indonesia dalam rangka memperkenalkan dan memberikan edukasi tentang Pasar Modal kepada masyarakat.

Pada Senin (11/12) di Pusat Informasi Go Public (PIGP) Medan mendapatkan kunjungan dari SMA Unggul Aceh Timur-Langsa. Lalu, BEI melalui Kantor Perwakilan Riau bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau mengadakan Kegiatan Edukasi Publik Pasar Modal Syariah kepada pimpinan Pesantren Provinsi Riau, Rabu (13/12).



Kemudian BEI bersama Asosiasi Wartawan Pasar Modal Indonesia (AWPMI) mengadakan acara Training Finance For Non-Finance di Bali, pada Jumat (15/12). Di pekan ini BEI juga kembali meresmikan satu Kantor Perwakilan BEI yang berlokasi di Kota Serang, Provinsi Banten pada Jumat (15/12).



Tujuan dari peresmian Kantor Perwakilan BEI yang ke-29 ini adalah untuk memfasilitasi investor maupun Perusahaan Tercatat dalam mengakses informasi seputar Pasar Modal Indonesia.



Kegiatan seremonial pembukaan perdagangan BEI pada pekan ini yakni oleh BCA Group dalam rangka acara Workshop Road to Go Public with BCA pada Senin (11/12) dan PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk dan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dalam rangka acara peringatan 29 tahun Pengabdian AEI Bagi Negeri dan ulang tahun Pencatatan HITS ke-20 pada Selasa (12/12).



Kemudian PT Bukit Asam Tbk dalam rangka Stock Split dan Perayaan Ulang Tahun Pencatatan Emiten berkode saham PTBA yang ke-15 tahun pada Kamis (14/12).

