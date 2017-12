NEW YORK - Bursa saham Wall Street berakhir lebih tinggi pada Jumat (Sabtu pagi WIB), dengan ketiga indeks utama ditutup pada rekor tertinggi, karena investor menunggu rincian rancangan undang-undang pajak Partai Republik yang diperkirakan akan dirilis hari ini (Jumat waktu setempat).



Indeks Dow Jones Industrial Average naik 143,08 poin atau 0,58% menjadi ditutup di 24.651,74 poin. Indeks S&P 500 bertambah 23,80 poin atau 0,90% menjadi berakhir di 2.675,81 poin. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 80,06 poin atau 1,17% menjadi ditutup di 6.936,58 poin.



Peningkatan di menit-menit terakhir terhadap keyakinan pajak adalah tambahan terbaru untuk rancangan undang-undang Partai Republik yang akan diumumkan pada Jumat (15/12) waktu setempat, dalam sebuah langkah yang dapat menjamin suara untuk rencana tersebut setelah para senator kunci goyah, menurut Market Watch.



DPR and Senat Partai Republik berencana untuk meloloskan sebuah paket minggu depan, dengan elemen-elemen utama termasuk penurunan tarif pajak perusahaan dan individu.



Laporan-laporan laba perusahaan juga keluar positif. Saham Costco melonjak 3,32% menjadi USD192,73, karena peritel AS membukukan hasil kuartalan lebih baik dari perkiraan.



Setelah bel penutupan Kamis (14/12), Costco melaporkan laba bersih USD640 juta atau USD1,45 per saham dilusian, untuk kuartal pertama tahun fiskal 2018, dibandingkan dengan USD545 juta atau USD1,24 per saham dilusian, untuk periode yang sama tahun lalu.



Di sektor ekonomi, produksi industri AS bergerak naik 0,2% pada November setelah membukukan revisi naik 1,2% pada Oktober, Federal Reserve mengumumkan pada Jumat (15/12). Angka terakhir gagal memenuhi prediksi pasar untuk kenaikan 0,3%.



Sementara itu, aktivitas bisnis terus berkembang di negara bagian New York, menurut perusahaan-perusahaan yang menanggapi Survei Manufaktur Negara Bagian itu pada Desember 2017. Indeks kondisi bisnis umum mencapai 18,0, yang tetap mendekati level bulan lalu.

