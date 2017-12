NEW YORK - Harga minyak AS naik pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), ditopang data yang menunjukkan jumlah rig minyak negara tersebut menurun pada minggu ini.



Rig yang diklasifikasikan sebagai pengeboran minyak di Amerika Serikat turun empat rig menjadi 747 rig dalam pekan yang berakhir 15 Desember, perusahaan jasa energi Baker Hughes mengatakan dalam laporan mingguannya pada Jumat (15/12).



Ini adalah pertama kalinya dalam enam minggu, perusahaan-perusahaan energi AS mengurangi jumlah rig minyak, yang membantu mengangkat harga minyak negara itu pada Jumat (15/12).



Para analis mengatakan penutupan jaringan pipa baru-baru ini di Laut Utara Inggris, juga mendukung harga minyak karena pasokan pasar dibatasi.



Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari, bertambah 26 sen AS menjadi menetap di 57,30 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.



Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Februari, melemah delapan sen menjadi ditutup pada 63,23 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

(tro)

(rhs)