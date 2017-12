KUDUS - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berharap bisa mulai menarik cukai untuk kantong plastik atau kresek di 2018. Pasalnya saat ini pembahasan masih dilakukan dan sedang menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

"Menunggu persetujuan dari DPR. Harapan kita maunya tahun depan (2018) sudah ada persetujuan, sehingga kita bisa terbitkan Peraturan Pemerintah (PP)-nya, karena barang kena cukai baru harus pakai PP," ungkap Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Marisi Zainudin Sihotang di Kudus, Semarang, Rabu (20/12/2017).

Ia juga berharap bisa menetapkan di kuartal I-2018. Di mana saat DPR memberikan persetujuan maka akan segera di terapkan.

"Sepanjang diketok, harapannya segera. Pembahasan bulan-bulan ini di DPR komisi XI. Begitu DPR sudah setuju, langsung teken PP," ucapnya.

Namun, ia belum bisa menyebutkan secara detail jenis kantong kresek yang dikenakan cukai, apakah hanya kantong hitam atau putih juga. Yang jelas ia menekankan, saat nantinya ada persetujuan maka PP akan dikeluarkan serta semua detail pemungutan akan dijabarkan dengan lengkap di PP tersebut.

"Pasti itu ada, barang kena cukai kan ada grade-grade nya, mana yang dipungut dan mana yang mendapatkan fasilitas. Kayak rokok, ambil dulu secara keseluruhan, mana yang dapat fasilitas tidak dipungut atau lainnya. Misalnya industri yang berorientasi pada pengolahan kembali, mungkin dapat insentif," jelasnya.

Sementara itu, untuk tarif yang akan dikenakan juga masih dalam perhitungan bersama Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Pihaknya sendiri ingin menetapkan Rp100 tapi saat ini masih dihitung kembali karena jenis dan ukuran kantong kresek ada banyak mulai dari kecil, sedang hingga besar.

"Ya tapi kan kita lagi tetapkan. Kita teliti di pasaran ada kantong yang kecil, ada yang besar. Kita lagi tetapkan apakah per gram atau per kantong, kan ada yang kantong untuk sampah itu kan lebih berat. Kalau gede dan kecil disamain kan enggak adil juga sehingga akan kita tetapkan per gram," katanya. 

Selanjutnya, ia menyebut bahwa cukai ini akan dikenakan kepada konsumen. "Namanya cukai yang menerima beban itu konsumen. Tapi untuk tahap awal penanggungjawabnya produsen karena itu ada penundaan di cukai, karena dia tunggu dijual dulu. Ketika dia dapat, baru dibayar," tukasnya.

