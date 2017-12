TOKYO - Pasar saham Asia melemah, sejalan dengan pelemahan Wall Street seiring antusiasme investor terhadap perubahan pajak AS saat tagihan reformasi yang telah lama ditunggu meluncur melalui Kongres. Sementara hasil Treasury AS yang lebih tinggi mendukung dolar AS.

Indeks MSCI terluas di Asia-Pasifik, di luar Jepang, turun 0,2% pada awal perdagangan, sementara indeks saham Nikkei Jepang. N225 juga turun tipis 0,2%. Dow Jones Industrial Average .DJI turun 0,15%, indeks S&P 500 .SPX kehilangan 0,32% dan Nasdaq Composite .IXIC turun 0,44%.

Dewan Perwakilan Rakyat AS pada awalnya mengeluarkan undang-undang pajak, namun RUU tersebut memasukkan ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan Senat. Senat diharapkan memberikan suara pada versi revisi tagihan tersebut, dengan ketentuan melanggar telah dikeluarkan.

Jika Senat menyetujui RUU tersebut seperti yang diharapkan, DPR akan memberikan suara lagi pada hari Rabu.

RUU tersebut menurunkan tingkat pajak penghasilan badan menjadi 21% dari 35%. Diyakini, dengan penurunan pajak tersebut akan meningkatkan pendapatan keseluruhan untuk perusahaan S&P 500 sebesar 9,1%. Meski demikian, beberapa investor mengatakan bahwa ekspektasi tersebut sudah tercermin dalam kenaikan pasar saham baru-baru ini hingga rekor tertinggi.

Imbal hasil Treasury A.S. yang lebih tinggi memperkuat greenback, dengan imbal hasil benchmark 10 tahun yang mencapai level tertinggi tujuh minggu di 2,472% US10YT = RR. Yield terakhir di perdagangan Asia mencapai 2,45%, dibandingkan penutupan di AS sebesar 2,46%.

Dolar naik tipis USD112,99 per yen Jepang, sementara euro mendapat kenaikan dari tingkat zona euro yang lebih tinggi, menguat 0,5%. Mata uang Eropa tersebut stabil di USD1,1839 per Euro.

(mrt)