JAKARTA - Pemerintah melalui Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta melakukan operasi pasar daging sapi dan daging kerbau untuk wilayah Jabodetabek. Hal ini sebagai langkah menjaga ketersediaan daging dan menekan harga daging yang telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) jelang Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.

Adapun harga daging sendiri saat ini sudah menembus kisaran Rp120.000 per kilogram, sedangkan HET daging sebesar Rp80.000 per kilogram.

Operasi pasar ini dilakukan selama tiga hari dimulai sejak tanggal 20 Desember 2017 hingga 22 Desember 2017. Operasi akan dilaksanakan tersebar di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk juga wilayah Depok dan Kota Bekasi namun tidak untuk Tangerang Seiatan.

"Ini kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru. Karena kita tahu biasanya akan ada peningkatan permintaan daging," ujar Direktur Komersial Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh di Gudang Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta dan Banten, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Adapun daging yang dijual adalah daging beku dengan harga Rp80.000 per kilogram untuk daging sapi sedangkan untuk daging kerbau dijual dengan harga Rp75.000 per kilogram. Dijual pula dalam bentuk meat box yang berisikan 20 kilogram seharga Rp69.000 per kilogram dengan minimal pembelian 2 box.

Lanjut dia, operasi pasar ini dilakukan di 13 titik diantaranya di depan Polsek Stasiun Senen, Kantor Kelurahan Cilandak, Polsek Kramat Jati, Tanjung Priuk, Kelurahan Cipete Utara, Stasiun Kebayoran Lama, Rusun Marunda, dan Kelurahan Limo-Depok. Di setiap titik lokasi operasi pasar akan disediakan daging sapi 2,5 ton, daging kerbau 1 ton, dan meat box 40 box setiap harinya.

"Hari ini kita ada 13 titik, 10 titik sudah disiapkan, 3 lainnya kita mobile (berpindah-pindah) tergantung dengan tempat yang ramai," katanya.

Wahyudi mengatakan di lokasi yang sama dengan operasi pasar daging juga berdampingan dengan lokasi pelaksanaan operasi pangan yang menjual beras seharga Rp40.000 per 5 kilogram, gula pasir dijual seharga Rp12.000 per kilogram, sedangkan untuk minyak dijual seharga Rp11.000 per liternya. Adapun operasi pangan sendiri sudah lebih dahulu dilakukan sejak 14 November lalu.

