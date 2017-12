JAKARTA - Pemerintah berusaha menekan harga daging yang terus melonjak hingga ke kisaran angka Rp120.000 per kilogram (kg) jelang akhir 2017. Padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk daging sendiri Rp80.000 per kg.

Mengantisipasi hal ini maka pemerintah melakukan impor daging sebanyak 1.000 ton untuk menjaga pasokan daging serta menekan harga daging jelang Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Adapun daging yang diimpor adalah daging sapi dan daging kerbau.

Melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) daging impor akan didistribusikan kepada masyarakat melalui operasi pasar daging di wilayah Jadetabek (Jakarta, Depok, Tanggerang, Bekasi).

"Untuk operasi pasar ini kita impor daging beku dari Australia untuk daging sapi dan dari India untuk daging kerbau. Semua impor beku cukup baik kualitasnya yang disetujui pemerintah," ujar Direktur Komersial Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh di Gudang Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta dan Banten, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Baca Juga: Jaga Pasokan dan Harga Jelang Natal, Bulog Jual Daging Seharga Rp80.000/Kg

Dalam operasi pasar ini adapun daging sapi yang dijual seharga Rp80.000 per kg, sedangkan untuk daging kerbau dijual dengan harga Rp75.000 per kg. Dijual pula dalam bentuk meat box yang berisikan 20 kg seharga Rp69.000 per kg dengan minimal pembelian 2 box.

Operasi pasar ini dilakukan selama tiga hari dimulai sejak tanggal 20 Desember 2017 hingga 22 Desember 2017.

Wahyudi menyatakan bila dalam tiga hari permintaan daging terus meningkat, maka operasi pasar akan terus dilakukan. Pasalnya, kata dia saat ini pemerintah memiliki stok daging kerbau sebanyak 21 ribu ton untuk dua hingga tiga bulan ke depan. Sedangkan untuk stok daging sapi ia mengatakan masih dalam kondisi terjaga.

"Daging sapi kita bekerjsama dengan distributor, itu siap. Jadi masih aman," tutur dia.

Ia menyatakan tren harga daging yang melampaui HET dimungkinkan karena ketersediaan pasokan sapi dan kerbau yang berkurang di peternak lokal. Oleh karena itu impor daging dilakukakan untuk mengimbangi harga yang ditinggi.

"Ya kan kami hanya ditugasi pemerintah saja. Regulasinya (impor) ada di Kementan (Kementerian Pertanian)," katanya.

Baca Juga: Kemendag Jaga Harga Pangan Jelang Natal dan Tahun Baru di 198 Titik Seluruh Indonesia

Wahyudi mengklaim impor daging takkan mematikan peternak lokal. Menurutnya hal ini terlihat dari ketersediaan daging sapi non-beku di pasar-pasar.

"Enggalah, mereka masih jalan. Peternak lokal masih jalan juga kan. Di pasar masih bisa liat daging fresh dari peternak lokal masih ada. Saya kira pemerintah tidak akan mematikan mekanisme seperti itu. Kita tetap mengimbangi pasar saja. Kita hanya pilihan saja kalau yang mau daging beku," jelas dia.

(mrt)