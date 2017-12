JAKARTA - Pemerintah melalui Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta melakukan operasi pasar daging sapi dan daging kerbau untuk wilayah Jadetabek (Jakarta, Depok, tanggerang, Bekasi) jelang Natal dan Tahun Baru. Operasi pasar ini dilakukan selama tiga hari dimulai sejak tanggal 20 Desember 2017 hingga 22 Desember 2017.

Direktur Komersial Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh memastikan tidak ada batasan kalangan untuk pembelian daging sapi maupun daging kerbau dalam operasi pasar ini. Dia menjelaskan, setiap orang bisa membeli lebih dari 1 kg, kendati demikian jumlah pembelian diyakini akan tetap terjaga karena adanya Satgas Pangan di setiap titik operasi pasar.

"Enggak kita nggak membatasi tapi kita liat situasinya toh yang ngawalnya banyak," ujar Wahyudi di Gedung Bulog Kantor Divre DKI Jakarta dan Banten, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Menurutnya, kebutuhan untuk natal dan tahun baru saat ini meningkat dua kali lipat dari hari biasanya. Kendati demikian dia tidak merinci angka peningkatan itu. "Semua masyarakat membutuhkan," imbuhnya.

Wahyudi menjelaskan, dalam operasi ini Bulog turut menggandeng Polda Metro Jaya untuk mengawal. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila adanya kecurangan maupun kegaduhan ketika operasi pasar berlangsung.

Nantinya, daging sapi dan kerbau bakal disalurkan di 13 titik yakni di pasar-pasar tradisional maupun di titik yang padat penduduk. Untuk pasar ia mengatakan turut bekerjasama juga dengan PD Pasar Jaya. Sehingga penyalurannya dipastikan takkan menggangu penjual daging di pasar.

"Jadi kita tidak bisa langsung masuk ke mekanisme pasar yang ada, tetap kita koordinasi dengan pasar jaya karena kita nggak sendiri, kita dikawal PD Pasar Jaya, Polda Metro jadi untuk mempersiapkan Natal dan Tahun Baru," jelasnya.

Operasi ini dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan pasokan daging serta menekan harga daging yang melonjak. Adapun harga daging beku sapi dijual Rp80.000 per kg, sedangkan untuk daging kerbau dijual dengan harga Rp75.000 per kg. Selain itu Bulog juga menjual dalam bentuk meat box yang berisikan 20 kg seharga Rp69.000 per kg dengan minimal pembelian 2 box.

