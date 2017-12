JAKARTA - Presiden Joko Widodo baru saja menceritakan mengenai anak-anaknya yang tidak mengikuti bisnis meubelnya. Padahal, dirinya sudah 27 tahun jadi pengusaha meubel dan sampai sekarang masih berjalan.

Namun, bagi Kaesang Pangarep hidup bergelimang harta dan tahta tidak menjadikannya berleha-leha. Sebagai anak laki-laki dari pasangan Presiden Indonesia Joko Widodo, dan Iriana Joko Widodo ini sudah memiliki tiga bisnis sampingan.

Beberapa usaha dirintis oleh pria yang lahir di Solo pada 25 Desember 1994 ini, antara lain menjual permainan papan dan permainan kartu, kaus karakter, dan pisang nugget. Anak bungsu dari tiga bersaudara tersebut memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan usahanya.

Berkat kecintaan Kaesang terhadap budaya Indonesia, Hompimpa Games lahir dari tangannya. Hompimpa Games ialah bisnis yang menggeluti bidang permainan berbentuk kartu dan papan bagi segala usia. Di mana, kedua permainan tersebut berisikan cerita dan sejarah kebudayaan Indonesia. Misalnya, Acaraki, cerita legenda tentang anak yang hidup zaman Majapahit, Ra Tanca. Kaesang mentransformasi cerita legenda tersebut menjadi permainan yang unik dan menarik.

Selain Acaraki, ada permainan lain yang bernama Buto Ijo dan Timun Mas, cerita tersebut sudah tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Permainan tersebut menantang kita untuk dapat meloloskan Timun Mas dari kecaman Buto Ijo, pasalnya sesuai cerita rakyatnya, Buto Ijo berencana mengambil Timun Mas dari orang tuanya pada usia tertentu, tetapi gagal karena kepintaran yang Timun Mas miliki.

Menurut akun instagram @hompimpagames masih banyak lagi jenis cerita yang Kaesang usung untuk permainan kartu dan papan ini, di antaranya Mahardika, Aquatico, Orang Rimba, Mataram, Perahu Buru-Buru, Roket Raket, The Art of Batik, Senggal-Senggol Gang Damai, The Festivals, dan Uptime.

Bahkan Kaesang sudah mengembangkan usahanya hingga ke mancanegara, bersama dengan Manikmaya Games, salah satu bisnis permainan papan yang berlokasi di Bandung. Kaesang memasarkan produk-produknya dalam pameran Essen SPIEL 2017, pameran permainan papan terbesar di dunia. Kaesang juga menjual berbagai produknya di salah satu platform e-commerce. Harga yang dipatok pun cukup terjangkau, yakni dari harga Rp90.000 hingga Rp400.000.

Selanjutnya, Kaesang belum puas hanya dengan menerbitkan permainan untuk anak-anak. Ia juga merintis bisnis kaus karakter yang bernama Sang Javas. Kaus tersebut berisikan jalan cerita yang menggunakan karakter hewan kecebong.

Ukuran untuk kaus yang dijual variatif, yakni dari ukuran small hingga extra large. Sedangkan, menurut ukuran lengan, dari lengan pendek hingga lengan panjang. Anda dapat membeli kaus karakter tersebut langsung di akun instagram @sangjavas.store, dengan harga yang tidak terlalu mahal, yaitu Rp150.000 hingga Rp170.000.

Di samping itu, Kaesang juga melebarkan bisnisnya dengan menciptakan makanan pisang nugget yang sedang kekinian. Pisang nugget yang sudah dipromosikan di akun instagram @sangpisang2017 terdiri dari berbagai varian rasa, antara lain Sang Chcoco x Cheese, Sang Strawberry, Sang Tiramisu x Almond, Sang Vanilla x Melon Sprinkle, Sang Vanilla x Koko Crunch, Sang Avocado x Milo, Sang Bluberry x Cheese Sprinkle, Sang Green Tea x Cheese, dan Sang Taro x Oreo.

Anda dapat memesan secara online, dan offline di Foodcourt ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat. Sedangkan, via online menggunakan akun line, whatsapp, dan salah satu aplikasi dari ojek online.

