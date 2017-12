JAKARTA – Menuju penghujung tahun beberapa harga pangan mengalami kenaikan. Kenaikan akibat cuaca buruk ini berdampak tidak hanya bagi telur, tetapi juga bagi beberapa sayur-mayur.

Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Ngadiran mengatakan, tidak hanya telur yang mengalami kenaikan, namun juga beberapa bahan pangan lainnya seperti ayam, beras, sayur, dan cabai.

Dia mengatakan telur yang biasanya Rp20.000 per kilogram (kg) kini berada di kisaran Rp24.000 per kg hingga Rp27.000 per. Tidak hanya telur, ayam juga mengalami kenaikan. Ayam yang biasanya dijual dengan kisaran harga Rp32.000 kini naik dengan kisaran Rp36.000 hingga Rp38.000.

Selain telur dan ayam, beras juga mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan beras dikatakannya naik secara bertahap. “Beras kan beda-beda jenisnya, tapi ini naiknya Rp200, Rp200 per liternya. Jadi kalau dilihat dua minggu yang lalu itu naiknya sudah hampir Rp1.000 per liter. Ini kan kenaikan yang luar biasa,” jelasnya kepada Okezone.

Tidak hanya itu, sayur-mayur juga ikut mengalami kenaikan. Ia mengatakan sayur yang mengalami kenaikan di antaranya adalah sawi, kentang, wortel, tomat dan bumbu, termasuk bawang putih di dalamnya. Kenaikan terhadap harga sayur ini disebabkan oleh iklim yang buruk akhir-akhir ini. “Iklim ekstrem ini buat panen jadi tak menentu,” ujarnya.

Di samping panen yang tidak menentu, cuaca buruk juga menjadi penyebab distribusi sayur-mayur menuju pasar terhambat. “Kalaupun petani bisa panen, tapi karena hujan jadi susah untuk diantarnya dari petani ke pasar. Belum lagi kalau banjir atau longsor,” tukasnya

(dni)