NEW YORK - Indeks utama Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Rabu 20 Desember 2017. Bursa saham AS berhenti mencetak rekor tertinggi setelah parlemen menyetujui reformasi pajak yang telah lama dinantikan.

Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dikuasai Republik Ceko memberikan persetujuan akhir atas tagihan pajak yang akan menjadi reformasi besar perpajakan AS dalam 30 tahun. Parlemen memilih untuk menyetujui RUU Pajak AS.

Perubahan yang diajukan mencakup pemotongan tarif pajak perusahaan menjadi 21% dari 35% sejak 1 Januari. Pemotongan tarif pajak ini diprediksi bisa meningkatkan pendapatan perusahaan dan membuka jalan bagi kenaikan dividen dan pembelian kembali saham yang lebih tinggi.



Melansir Reuters, Kamis (21/12/2017), Dow Jones Industrial Average turun 28,1 poin atau 0,11% menjadi 24.726,65. Sementara S & P 500 kehilangan 2,22 poin atau 0,08% menjadi 2.679,25 dan Nasdaq Composite turun 2,89 poin atau 0,04% menjadi 6.960,96.

Empat dari 11 sektor S&P utama berakhir lebih tinggi, dipimpin oleh kenaikan energi sebesar 1,4%. Saham energi didorong karena harga minyak naik sekitar 1%, didukung oleh penurunan yang lebih besar dari perkiraan persediaan AS.



Beberapa analis mengatakan pasar akan mengalami jeda, mengingat investor sudah mengantisipasi keputusan RUU Pajak AS. "Tidak banyak pergerakan ke atas seperti minggu lalu," kata Manajer Portofolio di Amundi Pioneer Asset Management John Carey. "Seiring orang mempertajam pensil mereka dan mencari tahu perusahaan mana yang akan mendapatkan keuntungan (dari tagihan pajak), dan perusahaan mulai membicarakannya sendiri, saya pikir kita akan melihat pergerakan harga saham yang lebih besar."

Sejauh ini, volume perdagangan di bursa AS adalah 6,17 miliar saham, posisi ini lebih rendah dibandingkan rata-rata volume perdagangan 6,84 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir.

(kmj)