JAKARTA - PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (JTPE) akan membagikan dividen interim sebesar Rp15 per saham. Pembayaran dividen ini akan dilaksanakan pada 18 Januari 2018 mendatang. Dengan harga saham Rp302 per saham, maka yield dividen yang ditawarkan adalah sebesar 4,96%. Informasi tersebut PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) di Jakarta, kemarin.

Disebutkan, tanggal cum dividen JTPE di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada tanggal 28 Desember 2017. Dengan demikian, ex dividen akan dimulai pada 29 Desember 2017. Sementara itu, di pasar tunai cum dividen jatuh pada tanggal 3 Januari 2018, dan ex dividen pasar tunai dimulai sejak 4 Januari 2018. Tanggal pencatatan dividen ini akan dilaksanakan pada 3 Januari 2018. JTPE akan membayarkan dividen pada 18 Januari 2018.

Sebagai informasi, per September 2017, JTPE membukuan penjualan sebesar Rp 586,12 miliar. Besar penjualan ini turun 13,65% year on year (yoy). Adapun laba perusahaan adalah sebesar Rp 36,07 miliar, turun 29,98% yoy. Laba per saham dasar JTPE di kuartal III 2017 adalah sebesar Rp 21,06. Dengan demikian dividen pay out ratio dari pembagian dividen interim ini adalah sebesar 71,22%.

(ris)