SINGAPURA - Harga minyak mentah masih stabil, setelah membukukan kenaikan kuat di akhir sesi sebelumnya. Kenaikan terjadi didukung oleh penurunan persediaan minyak mentah di Amerika Serikat (AS).

Kenaikan produksi minyak AS lainnya, mendekati 10 juta barel per hari (bpd), membatasi harga minyak mentah karena merongrong upaya yang dipimpin oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan Rusia untuk memperketat pasar melalui pemotongan output tahun ini dan tahun berikutnya.

Harga minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI), berada di USD58,05 per barel, turun 3 sen dari angka terakhir mereka. Minyak mentah Brent, patokan internasional untuk harga minyak, turun 8 sen dan berada di USD64,58 per barel.

Kedua tolok ukur mentah naik sekira 1% selama sesi sebelumnya. Pedagang mengatakan, kejatuhan persediaan minyak mentah AS telah mendukung pasar.

Administrasi Informasi Energi (EIA) mencatat, persediaan minyak mentah AS turun sebesar 6,5 juta barel dalam sepekan. Secara keseluruhan, stok minyak mentah tidak termasuk Cadangan Strategis Strategis AS, turun menjadi 436 juta barel, terendah sejak Oktober 2015.

Meski demikian, menteri energi Arab Saudi, eksportir minyak mentah terkemuka dunia dan pemimpin de facto OPEC, mengatakan akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengendalikan gesekan pasokan global yang diciptakan oleh kenaikan produksi global yang kuat.

Upaya OPEC dan Rusia untuk menyeimbangkan pasar dan menopang harga, dirusak oleh kenaikan produksi di Amerika Serikat, yang tidak berpartisipasi dalam kesepakatan untuk dipangkas. Produksi minyak mentah AS mencapai 9,79 juta barel per hari minggu lalu, tertinggi sejak awal 1970-an.

Ini membawa output AS mendekati produsen utama Arab Saudi dan Rusia, yang memompa sekitar 10 dan 11 juta bpd.

(mrt)