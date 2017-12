JAKARTA – Presiden Joko Widodo menceritakan mengenai anak-anaknya yang tidak mengikuti bisnis meubelnya.

Hal lain, Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IB, II, serta Seksi III (sepanjang Krian).

Sementara itu, Lembaga Management Aset Negara (LMAN) bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) dengan 32 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Perjanjian ini, mengatur pembayaran pengadaan tanah yang dibayarkan lebih dulu oleh BUJT.

Jokowi Sedih Anaknya Berbisnis Lain, Simak 3 Usaha si Bontot Kaesang

Padahal, dirinya sudah 27 tahun jadi pengusaha meubel dan sampai sekarang masih berjalan.

Namun, bagi Kaesang Pangarep hidup bergelimang harta dan tahta tidak menjadikannya berleha-leha. Sebagai anak laki-laki dari pasangan Presiden Indonesia Joko Widodo, dan Iriana Joko Widodo ini sudah memiliki tiga bisnis sampingan.

Beberapa usaha dirintis oleh pria yang lahir di Solo pada 25 Desember 1994 ini, antara lain menjual permainan papan dan permainan kartu, kaus karakter, dan pisang nugget. Anak bungsu dari tiga bersaudara tersebut memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan usahanya.

Berkat kecintaan Kaesang terhadap budaya Indonesia, Hompimpa Games lahir dari tangannya. Hompimpa Games ialah bisnis yang menggeluti bidang permainan berbentuk kartu dan papan bagi segala usia. Di mana, kedua permainan tersebut berisikan cerita dan sejarah kebudayaan Indonesia. Misalnya, Acaraki, cerita legenda tentang anak yang hidup zaman Majapahit, Ra Tanca. Kaesang mentransformasi cerita legenda tersebut menjadi permainan yang unik dan menarik.

Selain Acaraki, ada permainan lain yang bernama Buto Ijo dan Timun Mas, cerita tersebut sudah tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Permainan tersebut menantang kita untuk dapat meloloskan Timun Mas dari kecaman Buto Ijo, pasalnya sesuai cerita rakyatnya, Buto Ijo berencana mengambil Timun Mas dari orang tuanya pada usia tertentu, tetapi gagal karena kepintaran yang Timun Mas miliki.

Menurut akun instagram @hompimpagames masih banyak lagi jenis cerita yang Kaesang usung untuk permainan kartu dan papan ini, di antaranya Mahardika, Aquatico, Orang Rimba, Mataram, Perahu Buru-Buru, Roket Raket, The Art of Batik, Senggal-Senggol Gang Damai, The Festivals, dan Uptime.

Bahkan Kaesang sudah mengembangkan usahanya hingga ke mancanegara, bersama dengan Manikmaya Games, salah satu bisnis permainan papan yang berlokasi di Bandung. Kaesang memasarkan produk-produknya dalam pameran Essen SPIEL 2017, pameran permainan papan terbesar di dunia. Kaesang juga menjual berbagai produknya di salah satu platform e-commerce. Harga yang dipatok pun cukup terjangkau, yakni dari harga Rp90.000 hingga Rp400.000.

Selanjutnya, Kaesang belum puas hanya dengan menerbitkan permainan untuk anak-anak. Ia juga merintis bisnis kaus karakter yang bernama Sang Javas. Kaus tersebut berisikan jalan cerita yang menggunakan karakter hewan kecebong.

Ukuran untuk kaus yang dijual variatif, yakni dari ukuran small hingga extra large. Sedangkan, menurut ukuran lengan, dari lengan pendek hingga lengan panjang. Anda dapat membeli kaus karakter tersebut langsung di akun instagram @sangjavas.store, dengan harga yang tidak terlalu mahal, yaitu Rp150.000 hingga Rp170.000.

Di samping itu, Kaesang juga melebarkan bisnisnya dengan menciptakan makanan pisang nugget yang sedang kekinian. Pisang nugget yang sudah dipromosikan di akun instagram @sangpisang2017 terdiri dari berbagai varian rasa, antara lain Sang Chcoco x Cheese, Sang Strawberry, Sang Tiramisu x Almond, Sang Vanilla x Melon Sprinkle, Sang Vanilla x Koko Crunch, Sang Avocado x Milo, Sang Bluberry x Cheese Sprinkle, Sang Green Tea x Cheese, dan Sang Taro x Oreo.

Anda dapat memesan secara online, dan offline di Foodcourt ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat. Sedangkan, via online menggunakan akun line, whatsapp, dan salah satu aplikasi dari ojek online.

Tol Trans Jawa Dikebut, Jokowi: Kita Tertinggal Jauh dengan Negara Lain Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IB, II, serta Seksi III (sepanjang Krian). Tiga seksi yang diresmikan tersebut merupakan seksi pamungkas dengan total panjang 34 kilometer. ”Kita meresmikan jalan tol yang tersisa sejak seksi pertama Waru-Krian operasi pada 2014. Ini adalah seksi pamungkas dan selanjutnya saya berharap Jalan Tol Trans Jawa bisa selesai nantinya,” katanya di Surabaya. Jokowi menegaskan, setiap bulan akan mengusahakan ada peresmian jalan tol baru di Indonesia. Targetnya dari Merak sampai dengan Banyuwangi bisa terbangun sepanjang 1.167 km hingga 2019. ”Saat ini yang terbangun atau operasi baru separuhnya atau sepanjang 591 km. Kita tertinggal jauh dengan negara lain, maka akan terus kita kejar untuk menaikkan daya saing kita,” ujarnya. Baca Juga: Jokowi: Tiap Bulan Bakal Ada Peresmian Tol! Jokowi mengungkapkan, saat ini untuk jalan tol yang masih dalam tahapan persiapan sepanjang 171 km. Sedangkan yang sedang konstruksi sepanjang 433 km. ”Semua hampir siap. Tinggal kita resmikan, yang jelas itu tadi dari Merak sampai Banyuwangi sudah harus selesai,” katanya. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, untuk tarif sudah ditetapkan sebesar Rp36.000 atau Rp1.050 per kilometer. ”Pertimbangannya ada tiga memperhitungkan investasi maupun kemampuan bayar. Itu tarifnya relatif sampai Mojokerto,” ungkapnya. Baca Juga: Resmikan Tol Sumo, Jokowi: Kalau Stok Infrastruktur Masih Rendah Kita Akan Kalah Bersaing Jalur tol ini, ungkap Herry, merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa menghubungkan Merak sampai dengan Banyuwangi. ”Saat ini kita juga sudah bisa menyambungkan dari Surabaya hingga ke Jombang sepanjang 76 km. Tentu kita harapkan ini akan mengurangi kemacetan dan memberikan efisiensi yang besar,” ujarnya. Herry menambahkan, nanti jalur tol ini akan bergerak ke kawasan industri termasuk melewati akses pelabuhan.



Tiga seksi jalan tol ini memiliki panjang 15,5 kilometer (km) terdiri dari tiga seksi di antaranya Seksi IB 4,3 km (sepanjang western ring road ), Seksi II 5,1 km (western ring road -Driyorejo), serta Seksi III 6,1 km. Tol yang dibangun biaya investasi senilai Rp4,9 triliun. Di tempat sama, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengapresiasi pemerintah pusat yang mampu merealisasikan penyelesaian Jalan Tol Surabaya- Mojokerto. Jalan tol ini, kata Soekarwo, merupakan proyek lama yang dimulai sejak tahun 1994.



Dorong Riset Mobil Listrik ke Sektor Industri



Seusai meresmikan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto, Presiden Joko Widodo mencoba menjajal mobil listrik besutan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). Menurutnya, pemerintah akan terus mendukung produk-produk penelitian untuk bisa masuk ke sektor industri. ”Untuk mobil listrik yang jelas akan kita dukung supaya bisa masuk sektor industri. Ini memang tidak mudah namun kita akan berusaha terutama secara harga bisa masuk ke pasar dan bersaing,” ucapnya.



Dia menambahkan, mobil listrik yang diciptakan para peneliti di Indonesia akan didukung pemerintah. ”Termasuk mobil Esemka. Semuanya kita dukung supaya bisa masuk ke sektor industri,” katanya. Mobil listrik yang dijajal Jokowi dikemudikan oleh petugas Paspampres di area Jalan Tol Surabaya-Mojokerto. Mobil ini bernama Ezzy besutan dosen ITS, Nur Yuniarto dan timnya. Mobil ini mampu melaju dengan kecepatan 60-100 kilometer per jam dan memiliki kapasitas daya listrik hingga 20 kilovolt. Dana Pembebasan Lahan Jalan Tol sebesar Rp25,2 Triliun Siap Dicairkan Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari mengatakan, penandatanganan MoU dengan 32 BUJT merupakan bentuk komitmen LMAN dalam mengawal pendanaan tanah utamanya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Baca Juga: Pembebasan Lahan Tol Manado-Bitung Ditargetkan Rampung 2017 "Pagi ini kita dengan BPJT dan 32 BUJT akan siap menandatangani MoU sebanyak 34 perjanjian tentang pembayaran pengadaan tanah yang telah dibayarkan lebih dahulu oleh BUJT dengan Rp25,268 triliun," tuturnya, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (18/12/2017).



Rahayu mengatakan, pembayaran dana talangan tersebut menggunakan alokasi dana pendanaan lahan yang siapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Di mana dalam APBNP 2017 dari semula Rp13,28 triliun ditambahkan menjadi Rp25,826 triliun untuk pengadaan tanah jalan tol. Baca Juga: Hari Ini Tarif 9 Ruas Jalan Tol Naik, Cek Daftarnya



"Oleh karena itu sekarang diperlukan ada amandemen nota kesepahaman 2017 pada 34 ruas jalan tol di mana 2 ruas adalah baru salah satunya Pasuruan-Probolinggo," ujarnya.



Rahayu berharap, dengan dibayarkannya dana talangan maka pembebasan lahan segera dituntaskan konstruksi bisa berjalan dan segera tuntas serta dana talangan dikembalikan. Baca Juga: Pengusaha: Harusnya Tarif Tol Makin Turun



Sementara itu, Rahayu menerangkan, untuk pembayaran dana talangan dengan menggunakan anggaran 2016, LMAN telah mengganti sebanyak Rp11,65 triliun dari total pengajuan Rp12,4 triliun untuk 117.177 bidang tanah.



"Pengadaan tanah dan pembebasan lahan ini telah dilakukan dengan tata kelola dengan baik. Insya Allah tidak menyisakan masalah di kemudian hari," ujarnya.