JAKARTA - Jelang libur panjang hari raya Natal, harga minyak bergejolak. Gejolak itu disebabkan oleh wacana anggota OPEC yang akan memangkas secara bertahap produksi minyak.

Harga minyak jenis U.S. West Texas Intermediate (WTI) menguat 11 sen dolar AS menjadi USD58,47 per barel. Minyak jenis Brent menguat 35 sen dolar ke posisi USD65,25 per barel. Posisi itu adalah yang tertinggi sejak Juni 2015.

Kedua harga kontrak minyak tersebut bergerak jelang libur panjang sebelum transaksi minyak ditutup pada libur panjang

Menteri Energi Rusia Alexander Novak mengaatakan, OPEC dan Russia akan memangkas produksi minyak secara perlahan. Langkah ini dilakukan guna mengantisipsasi kelebihan suplai minyak.

"Ada sebuah konsensus menteri energi guna menghindari oversupply pasar minyak," ujar Novak, seperti dikutip Reuters, Sabtu (23/12/2017).

Sementara Menteri Energi Arab Saudi Khalid al-Falih mengatakan, sangat prematur untuk mendiskusikan adanya perubahan suplai untuk menyeimbangkan apa yang akan terjadi pada semester II-2018.

