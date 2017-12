JAKARTA – Kalangan pengusaha mengaku pesimis dengan peluang investasi yang ditawarkan oleh China. Mengingat intensitas situasi politik Indonesia yang cukup tinggi.

"Belum lagi sistem birokrasi kita," kata Chairman of Indonesia Chamber of Commerce in China (Inacham), Liky Sutikno, di Shanghai.

Ketua perwakilan Kadin Indonesia di China itu lebih lanjut menggambarkan bahwa birokrasi di Indonesia masih bekerja pada abad ke-18, sedangkan China sudah abad ke-21.

"Maka jangan heran kalau Indonesia kalah jauh dari Malaysia dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan China," ujar pengusaha Indonesia yang sudah malang-melintang di daratan Tiongkok itu.

Lalu dia menyebutkan bahwa baru-baru ini taipan Jack Ma membangun "Regional Smart Hub" di dekat Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA), Malaysia, sebagai pangkalan barunya dalam menjalankan perdagangan berbasis elektronik (E-Commerce) di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Baca selengkapnya: Alasan China Lebih Memilih Investasi ke Malaysia daripada Indonesia

(kmj)