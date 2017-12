JAKARTA - Sejumlah harga komoditas pangan khususnya untuk sayur mayur cenderung stabil pasca-Natal dan jelang Tahun Baru 2018. Kenaikan hanya terjadi pada komoditas tomat, brokoli dan seledri.

Berdasarkan pantauan Okezone di Pasar Senen, Jakarta Pusat, harga ketiga jenis sayuran tersebut mengalami kenaikan hingga Rp5.000 per kilogram (kg).

Seorang pedagang di Pasar Senen Abimanyu menyatakan harga tomat kini mencapai Rp16.000 per kg dari sebelumnya berkisar Rp11.000 per kg-Rp12.000 per kg.

"Tomat sekarang Rp16.000 per kg, naiknya mulai dari awal Desember," ujar Abimanyu di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (26/12/2017).

Kenaikan lainnya ia katakan terjadi pada brokoli yang kini mencapai harga Rp33.000 per kg dari sebelumnya seharga Rp28.000 per kg. Sedangkan untuk seledri kini seharga Rp30.000 per kg dari sebelumnya Rp25.000 per kg.

"Seledri naiknya bertahap dari Rp20.000 ke Rp25.000 sampai sekarang jadi Rp30.000 per kg," jelasnya.

Sedangkan untuk jenis sayuran lainnya pada bulan Desember ini cenderung bergerak stagnan. Untuk sawi putih saat ini seharga Rp9.000 per kg, timun Rp7.000 per kg, sawi seharga Rp7.000 per kg.

"Untuk kembang kol itu Rp18.000 per kilo, kacang panjang Rp 13.000 per kilo. Terong sama wortel harganya sama Rp10.000 per kg," lanjutnya.

Tak hanya sayuran, harga komoditas bawang pun masih relatif stabil. Di mana bawang merah seharga Rp23.000 per kg dan harga bawang putih kini Rp26.000 per kg. Sedangkan untuk harga bawang Bombay sebesar Rp15.000 per kg.

"Bawang itu jarang naik turun harganya. Yah seminggu sekali lah naik turun paling Rp1000-Rp2000. Mungkin enggak naik kekarang karena di Jawa stok lagi banyak," ungkapnya.

Tak berbeda dengan Abimanyu, pedagang lainnya bernama Edra yang juga menjual tomat mengaku tengah alami kenaikan. Ia mengatakan tomat mencapai Rp17.000 per kg dari sebelumnya seharga Rp12.000 per kg.

"Sayuran yang naik, yang saya jual itu tomat, lagi naik sekarang jadi Rp17.000 per kg," ungkapnya.

Untuk sawi kini seharga Rp9.000 per kg, wortel Rp 15.000 per kg, serta Buncis seharga Rp13.000 per kg.

Sedangkan untuk harga komoditas bawang diakui Edra juga masih belum bergerak. "Bawang masih murah sejauh ini, ga naik," ungkapnya.

Dia mengatakan harga bawang merah sekarang seharga Rp25.000 per kg. Tak berbeda untuk bawang putih juga dijual seharga Rp25.000 per kg.

"Bawang bombay masih murah. Dia harganya Rp15.000 per kg " pungkasnya.

