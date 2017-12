JAKARTA - Masuki akhir tahun harga komoditas daging ayam mengalami lonjakan tinggi. Kenaikan mencapai Rp20.000 per kilogram (kg) untuk daging fillet dada ayam.

Berdasarkan pantauan Okezone di Pasar Senen, Jakarta Pusat, sejumlah pedagang mengakui memasuki bulan Desember secara bertahap daging ayam mengalami kenaikan harga.

Kenaikan harga ini dikatakan mereka selain faktor Natal 2017 dan Tahun Baru 2018, juga dikarenakan stok ayam yang berkurang di peternakan ayam.

Seorang pedagang daging ayam di Pasar Senen, Edo Kurniawan mengaku, kenaikan harga ayam utuh per ekor mencapai Rp10.000. Kini harga ayam utuh dibandrol Rp35.000 per kg dari sebelumnya seharga Rp25.000 per kg.

"Sekarang ayam lagi mahal harganya Rp35.000 per kg buat yang ayam utuh," ungkapnya di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (26/12/2017).

Untuk daging ayam fillet dada dikatakan Edo kini seharga Rp60.000 per kg. Padahal sebelumnya harga dibanderol Rp40.000 per kg. "Per 3-4 hari naik kira-kira 5% dari harga sebelumnya. Ini mulai masuk awal bulan Desember terus naik," ujarnya.

Dia menyatakan, kenaikan juga faktor dari berkurangnya stok ayam di peternakan ayam. "Karena stok ayam juga berkurang. Nanti masih ada tahun baru, kayaknya bakal naik lagi. Biasanya setelah Tahun Baru ya per tengah Januari harga mulai normal lagi," tandasnya.

Selain Edo, adapula Tarno A dan Sari Puspita yang juga menjual daging ayam di Pasar Senen. Senada dengan Edo keduanya menjual daging ayam utuh per ekor seharga Rp35.000 per kg.

"Harga ayam utuh Rp 35.000 per kg. Itu naik, sebelumnya harga ayam utuh itu Rp27.000 per kg. Ini naik mulai bulan Desember," jelas Tarno.

Untuk daging fillet dada juga dikenakan harga Rp60.000 per kg dari sebelumnya seharga Rp40.000 per kg.

Tarno menyatakan kenaikan juga terjadi berangsur. Menurutnya untuk 5 hari aja kenaikan harga ayam mencapai Rp7.000 per kg.

"Stok ayam memang agak berkurang sekarang-sekarang ini," ungkapnya.

Sedangkan Sari mengaku menjual harga daging ayam utuh per ekor juga senilai Rp35.000 per kg dari harga sebelumnya Rp30.000 per kg.

Untuk daging ayam fillet dada juga dijual seharga Rp60.000 per kg dari harga sebelumnya Rp40.000 per kg.

"Awal Desember bertahap naiknya, 2-3 hari itu bisa seribu-seribu terus naiknya. Pasokan ayam dari peternak mulai kurang," ungkapnya.

