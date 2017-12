JAKARTA – Kereta Api (KA) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) siap dioperasikan secara komersial mulai hari ini. KA Bandara Soetta ini diketahui sempat tertunda pengoperasiannya. Namun, kereta bandara, kini menjadi gebrakan baru transportasi Ibu Kota untuk menghindari kemacetan.

Untuk melepaskan penat dari rutinitas perkuliahan ada banyak cara yang bisa dilakukan. Perencana Keuangan Andi Nugroho mengatakan, tidak perlu memaksakan untuk berlibur dengan momen-momen tertentu yang ujungnya hanya membuat harga liburan tersebut mejadi mahal.

Pasca natal dan jelang Tahun Baru 2018 sejumlah komoditas pangan, khususnya sayur mayur, cenderung stabil. Kenaikan hanya terjadi pada komoditas tomat, brokoli, dan seledri.

Beroperasi Hari Ini, 8 Fakta KA Bandara Soetta Hanya 45 Menit hingga Transaksi Tiket Non-Tunai

Mulai hari ini, Kereta Api (KA) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) dioperasikan secara komersial bagi pengguna jasa yang ingin berpergian menuju, dan dari Soetta. Meski sempat molor beroperasi, namun kereta bandara kini menjadi gebrakan baru transportasi Ibu Kota yang terinfeksi penyakit macet.

“Senin (25 Desember 2017) saya melakukan cek terhadap fasilitas yang ada di Stasiun Sudirman Baru (BNI City). Tanggal 26 Desember 2017 mulai jam 03.47 WIB stasiun ini akan mulai mengoperasikan KA Bandara Soekarno-Hatta," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam keterangan tertulisnya.

Berikut ini adalah fakta-fakta mengenai Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta seperti dirangkum Okezone, Selasa (26/12/2017).

1. Penyesuaian Tarif

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa untuk tarif KA Bandara Soekarno-Hatta dari tangga; 26 Desember 2017 sampai dengan 1 Januari 2018 diberlakukan harga promo sebesar Rp30.000. sedangkan, mulai tanggal 2 Januari 2018 akan berlaku tarif normal sebesar Rp70.000.

2. Durasi Perjalanan Hanya 45 Menit

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang sekaligus sebagai Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II ini juga menegaskan bahwa biasanya waktu tempuh ke Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan kendaraan pribadi atau umum selama 1,5 jam hingga 2,5 jam. Akan tetapi, jika menggunakan KA Bandara Soekarno-Hatta dapat ditempuh hanya dengan durasi 45 sampai dengan 55 menit sehingga dapat menjadi pengalaman baru bagi para calon penumpang. Selain itu, beliau juga meyakinkan bahwa moda transportasi ini akan menjanjikan suatu perubahan, kecepatan, kenyamanan, dan keamanan.

3. Sempat Molor 25 Hari

Sebelumnya, pengoperasian dan peresmian Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta sempat molor beroperasi pada 1 Desember 2017 lalu. Hal itu diungkapkan oleh Vice President Public Relation PT KAI (Persero) Agus Komarudin bahwa batalnya pengoperasian tersebut karena masih menunggu pihak Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan. Akhirnya, PT Railink siap mengoperasikan kereta api Bandara Soekarno-Hatta secara komersil pada hari ini, Selasa, 26 Desember 2017.

4. Terintegrasi dengan Trans Jakarta

Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta akan terintegrasi dengan moda transportasi massal lainnya, yakni Bus TransJakarta. Hal tersebut semakin melengkapi terkoneksinya KA Bandara Soetta, setelah sebelumnya terintegrasi dengan Skytrain. Direktur Utama Railink Heru Kuswanto mengatakan bahwa dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap hadirnya KA Bandara Soetta direspons positif. Di mana, TransJakarta akan mendukung aktivitas KA Bandara Soetta dengan menjadi feeder.

5. Sistem Transaksi Non Tunai

Direktur Operasi, dan Teknik PT Railink Porwanto Handry Nugroho menyampaikan bahwa sistem ticketing yang diterapkan bersifat cashless (non tunai). Terutama bagi para turis mancanegara tidak perlu khawatir karena dapat menggunakan kartu kredit untuk pembayaran. Sementara itu, untuk pemesanan juga dapat dilakukan melalui aplikasi mobile yang hari ini sudah dapat diunduh (di Play Store untuk Android dengan nama aplikasi Railink), serta bagi calon penumpang yang datang langsung ke stasiun dapat membeli melalui vending machine yang tersedia. Selain, pada prinsipnya dapat diterima, baik itu prepaid debit maupun kartu kredit. Terkait dengan turis mancanegara selama mereka menggunakan kartu kredit keluaran Visa, Mastercard, JCB, maupun American Express itu bisa diterima.

6. Hanya Berhenti di 3 Stasiun

Sebagai informasi, KA Bandara Soekarno-Hatta akan melewati Stasiun Manggarai-Stasiun Sudirman baru (BNI City)- Stasiun Duri- Stasiun Batu Ceper- Stasiun Soekarno-Hatta, hanya saja untuk awal operasional KA Bandara Soekarno-Hatta baru melayani naik turun penumpang dari 3 stasiun, antara lain Stasiun Sudirman Baru (BNI City), Stasiun Batu Ceper, dan Stasiun Bandara Soekarno-Hatta.

7. Lahir Stasiun Baru

Stasiun Sudirman Baru atau yang sekarang disebut sebagai Stasiun BNI City ditetapkan sebagai stasiun pemberangkatan awal kereta api Bandara Soekarno-Hatta. Sambil menunggu proses pembangunan peron, dan lainnya di Stasiun Manggarai rampung. Stasiun BNI City dilengkapi fasilitas, antara lain vending machine, tapping gate, eskalator, gallery ATM, waiting lounge, commercial area, meeting rol, toilet, dan mushala. Khusus di Bandara Soekarno-Hatta akan dilengkapi dengan konektivitas ke integrated building, dan APMS/skytrain.

8. KA Bandara Bakal Merebak

Kereta Api Bandara Internasional Minangkabau (BIM) siap untuk dioperasikan. Itu menjadi kereta bandara ketiga yang sebelumnya sudah dioperasikan, seperti KA Bandara Kualanamu, dan KA Bandara Soekarno-Hatta. Pembangunan Stasiun BIM sendiri dilaksanakan secara multiyears selama tahun 2015, dan 2016. Saat ini seluruh pekerjaan konstruksi Kereta Api Bandara Internasional Minangkabau sudah selesai, dan rencana pengoperasiannya pada tahun 2018. Dengan jalur KA BIM diharapkan meningkatkan aksesibilitas masyarakat Sumatera Barat terhadap layanan kereta api yang pada akhirnya memberikan nilai tambah perekonomian di Provinsi Sumatera Barat, dan kota-kota di sekitarnya.

5 Cara Habiskan Hari Libur Tanpa Keluar Uang Banyak

Banyak cara melepaskan penat dari rutinitas perkuliahan. Entah berlibur ataupun sekadar bersantai dengan orang-orang tercinta di rumah. Salah satunya adalah berlibur untuk melepas penat mereka setelah bekerja untuk waktu yang lama.

Perencana Keuangan Andi Nugroho mengungkapkan, untuk berlibur tidak perlu memaksakan dengan momen-momen tertentu, yang akhirnya malah membuat harga liburan tersebut menjadi mahal. Akibatnya, jika tidak sesuai budget malah akan membuat kantong Anda jebol.

“Bahayanya adalah akan membuat kita jadi berutang ataupun merelakan ada kebutuhan lain yang lebih penting jadi tidak terpenuhi,” ungkapnya kepada Okezone.

Meskipun begitu, Andi memberikan tips agar liburan tidak melulu soal bepergian ke luar kota atau bahkan keluar negeri. Ada beberpaa cara liburan yang justru bermanfaat. Pertama, coba tengok lemari baju, dan meja belajar.

Pastinya, banyak buku pelajaran dan pakaian yang sudah tidak terpakai lagi. Coba saja untuk memilah-milah semua barang yang tidak digunakan lagi, tetapi masih layak pakai kepada mereka yang lebih membutuhkan.

Cara kedua ialah, coba untuk mengutak atik kamar. Bisa diawali dengan mengubah posisi tempat tidur, lemari pakaian, dan meja belajar. Jika sempit, bukan berarti tidak bisa membuat kamarmu senyaman mungkin. Dibutuhkan kreativitas untuk menyiasati ruangan.

“Setelah membersihkan lemari, dan meja. Pasti terpikirkan untuk mengubah posisi barang yang ada di kamar. Dengan mengubah kamar, akan memberikan atmosfer baru,” tambahnya.

Lalu yang ketiga, liburan tidak selalu mengeluarkan budget, malah justru dapat menambah keuangan kita. Dimulai dengan mencari info mengenai pekerja paruh waktu di restoran cepat saji, media massa, atau perusahaan. “Jika diterima, Anda bisa mengenal dunia kerja. Selain itu, pengalaman ini bisa menjadi salah satu cara menyusun rencana hidup,” ucapnya.

Kemudian yang keempat, adakan reuni dengan teman lama yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak bertemu. Jadikan momentum tersebut untuk bertukar pikiran dan pengalaman. “Kesibukan membuat jarak dan waktu dengan teman-teman lama. Tidak ada salahnya untuk ajak berkumpul lagi dengan kawan-kawan lama, di rumah atau di taman,” jelasnya.

Selain itu yang kelima, akhir tahun bukan hanya diisi dengan kegiatan berlibur, melainkan juga harus melakukan perbaikan diri. Melakukannya dengan merenungkan perjalanan hidup Anda, rencanakan target ke depannya, dan cara untuk mencapai target tersebut. “Cara terakhir ini perlu dilakukan untuk merenungkan perjalanan hidupmu. Lalu realisasikan target dan raih cita-citamu,” tegasnya.

Jelang Akhir Tahun, Tomat hingga Brokoli Naik Rp5.000

Sejumlah harga komoditas pangan khususnya untuk sayur mayur cenderung stabil pasca-Natal dan jelang Tahun Baru 2018. Kenaikan hanya terjadi pada komoditas tomat, brokoli dan seledri.

Berdasarkan pantauan Okezone di Pasar Senen, Jakarta Pusat, harga ketiga jenis sayuran tersebut mengalami kenaikan hingga Rp5.000 per kilogram (kg).

Seorang pedagang di Pasar Senen Abimanyu menyatakan harga tomat kini mencapai Rp16.000 per kg dari sebelumnya berkisar Rp11.000 per kg-Rp12.000 per kg.

"Tomat sekarang Rp16.000 per kg, naiknya mulai dari awal Desember," ujar Abimanyu di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (26/12/2017).

Kenaikan lainnya ia katakan terjadi pada brokoli yang kini mencapai harga Rp33.000 per kg dari sebelumnya seharga Rp28.000 per kg. Sedangkan untuk seledri kini seharga Rp30.000 per kg dari sebelumnya Rp25.000 per kg.

"Seledri naiknya bertahap dari Rp20.000 ke Rp25.000 sampai sekarang jadi Rp30.000 per kg," jelasnya.

Sedangkan untuk jenis sayuran lainnya pada bulan Desember ini cenderung bergerak stagnan. Untuk sawi putih saat ini seharga Rp9.000 per kg, timun Rp7.000 per kg, sawi seharga Rp7.000 per kg.

"Untuk kembang kol itu Rp18.000 per kilo, kacang panjang Rp 13.000 per kilo. Terong sama wortel harganya sama Rp10.000 per kg," lanjutnya.

Tak hanya sayuran, harga komoditas bawang pun masih relatif stabil. Di mana bawang merah seharga Rp23.000 per kg dan harga bawang putih kini Rp26.000 per kg. Sedangkan untuk harga bawang Bombay sebesar Rp15.000 per kg.

"Bawang itu jarang naik turun harganya. Yah seminggu sekali lah naik turun paling Rp1000-Rp2000. Mungkin enggak naik kekarang karena di Jawa stok lagi banyak," ungkapnya.

Tak berbeda dengan Abimanyu, pedagang lainnya bernama Edra yang juga menjual tomat mengaku tengah alami kenaikan. Ia mengatakan tomat mencapai Rp17.000 per kg dari sebelumnya seharga Rp12.000 per kg.

"Sayuran yang naik, yang saya jual itu tomat, lagi naik sekarang jadi Rp17.000 per kg," ungkapnya.

Untuk sawi kini seharga Rp9.000 per kg, wortel Rp 15.000 per kg, serta Buncis seharga Rp13.000 per kg.

Sedangkan untuk harga komoditas bawang diakui Edra juga masih belum bergerak. "Bawang masih murah sejauh ini, ga naik," ungkapnya.

Dia mengatakan harga bawang merah sekarang seharga Rp25.000 per kg. Tak berbeda untuk bawang putih juga dijual seharga Rp25.000 per kg.

"Bawang bombay masih murah. Dia harganya Rp15.000 per kg " pungkasnya.