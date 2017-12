JAKARTA - Pada bulan juli 2017, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menantang kepada orang yang hanya bisa sekedar mengkritik mengenai wacana pemerintah untuk menambah utang. Apalagi, kritikan tersebut hanya bertujuan untuk menyiyir pemerintah tanpa adanya fakta. Menurutnya, alasan mengapa saat ini Indonesia menambah utang adalah karena kebutuhan dana untuk melakukan investasi sangatlah besar, sehingga sangat wajar jika pemerintah membutuhkan dana tambahan.

Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur berkeinginan untuk menjadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pekerjaan dengan gaji tertinggi. Akan tetapi dirinya khawatir keinginannya tersebut justru akan membebani anggaran.

Pada saat itu juga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendatangi Presiden Joko Widodo untuk memberikan kabar gembira. Adapun kabar gembira yang dimaksud adalah Indonesia menjadi negara dengan peringkat pertama untuk Trust and Confidence berdasarkan Gallup data.

Selain itu pada periode ini juga, lembaga konsultan properti Savills Indonesia mengungkapkan tingkat vacancy (kekosongan) terhadap shopping mall di Jakarta bergerak naik. Tercatat, pada semester pertama 2017, tingkat kekosongan mal di Jakarta ada di angka 10,82% naik 0,5% dari semester sebelumnya yang hanya 10,3%.

Sementara pada bulan Agustus 2017, Proyek pengerjaan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung terlihat terbengkalai. Pasalnya, jika dilihat proyek tersebut tidak ada perkembangan yang berarti, bahkan terlihat kalah cepat dengan sejumlah proyek-proyek lain yang berada di ruas Tol Jakarta-Cikampek meskipun baru dikerjakan.

Di sisi lain, terungkap jika Biro Perjalanan First Travel terlibat investasi dengan Pandawa Group yang sebelumnya juga mengalami masalah. Hal tersebut mencuat setelah salah satu agen First Travel yang enggan disebutkan namanya membeberkannya.

Selain itu, pada bulan itu Perusahaan jamu Nyonya Meneer dinyatakan pailit karena memiliki kredit macet hingga mencapai Rp 89 miliar. Pailitnya perusahaan jamu tersebut diputuskan langsung Pengadilan Negeri Semarang.

Ada sekitar 600 pekerja Jakarta International Container (JICT) melakukan mogok kerja di depan Terminal JICT, Tanjung Priok, Jakarta. Aksi mogok tersebut dilakukan lantaran bonus yang tak kunjung didapatkan oleh para pekerja.

Sementara itu pada bulan September, tepat pada tanggal 1 pemerintah kembali membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kali ini ada sekira 60 Kementerian dan Lembaga serta 1 pemerintah Provinsi yang membuka lowongan CPNS 2017 gelombang kedua.

Upaya pemerintah untuk melakukan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada pembayaran tol diyakini akan menimbulkan ancaman kepada para pekerja tol. Pasalnya dengan adanya gerakan non tunai, maka akan ada 20.000 pekerja tol di Indonesia yang terancam di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena akan digantikan oleh mesin.

PT Pertamina (Persero) mengalami kerugian Rp 12 Triliun. Hal tersebut diduga karena program BBM satu harga yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga sangat sulit bagi Pertamina untuk mendapatkan keuntungan.

Pada bulan ini juga, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengangkat Wimboh Santoso menjadi bos baru. Tak hanya itu, Wimboh juga langsung merombak para pejabat yang berada di dalamnya. Sebanyak 27 pejabat baru OJK dirombak oleh Wimboh.

Kedua belas berita tersebut menjadi berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal bisnis Okezone.com sepanjang kuartal III-2017. Untuk itu, berita-berita tersebut kembali disajikan secara lengkap

Menko Luhut: Yang Kritik Utang Negara Suruh Datang ke Saya!

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan melansir, utang pemerintah pusat hingga Mei 2017 mencapai Rp3.672,33 triliun. Jumlah utang ini naik hingga Rp1.067,4 triliun jika dibandingkan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir 2014 sebesar Rp2.604,93 triliun.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini Indonesia belum bisa mengurangi utang karena sedang melakukan pembangun proyek infrastruktur yang membutuhkan dana yang tak sedikit. Namun, semua infrastruktur itu tak akan semuanya mengandalkan APBN tapi akan mencari investor swasta.

"Ya tidak mungkin (hemat anggaran), saya beri contoh, pembangunan infrastruktur kita butuh USD450 miliar, APBN hanya bisa menyervis itu USD120 miliar. Sisanya dari mana? Itulah yang disebut foreign direct investment. Nah, sekarang China nih datang, kemarin saya temani di Parapat, ikut dia sidang, dia kaget begini ternyata proses pengambilan keputusan di sini, cepat, dia saya beri contoh yang tadi itu," ujarnya.

"Nah, dia mau investasi USD25 miliar, B to B, bukan G to G. Dia cari partner Indonesia, kami partner kan, misalnya dengan PP. Misalnya dengan private sector kita. Merekalah yang main. Masalahnya di mana?" tukas Luhut.

Gaji Paling Tinggi di Indonesia, Jumlah PNS Dipangkas 50%

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur bercita-cita agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi pekerjaan dengan gaji paling tinggi di Indonesia. Hal itu tentunya dapat saja direalisasikan. Namun yang dikhawatirkan dapat membebani anggaran belanja pemerintahan.

Salah satunya dengan mengurangi pegawai pemerintahan. Dan sebagai gantinya, akan digantikan oleh mesin atau komputer untuk mengerjakan tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh pegawai.

"Nah nanti mungkin pegawai (PNS) tidak banyak lagi (jumlahnya). Sekarang kan kita menerapkan sistem Minus Growth. Jadi setiap tahun pensiun PNS hanya 50 persennya yang kita isi (pegawai baru). Nah nanti beralih kepada teknologi. Sistem pemerintahannya yang berbasis IT. Nah lama-lama kan tidak terlalu berat lagi bebannya" jelas Menpan-RB di Kantornya, Jakarta, Senin (3/7/2017).

Keren! RI Peringkat Pertama Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama untuk Trust and Confidence in National Government berdasarkan Gallup data.

“Memang benar bahwa Indonesia menduduki ranking pertama dalam hal Trust and Confidence in National Government berdasarkan Gallup data,” ucap Sri Mulyani seperti dikutip dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia merupakan angka yang tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (Amerika Serikat 30%, Inggris 31%, Jerman 55%, Prancis 28%) maupun negara-negara berkembang non OECD (India 73%, Brazil 26%, Afrika Selatan 48%).

Enam peringkat teratas negara-negara tersebut adalah Indonesia, Swiss, India, Luksemburg, Norwegia dan Kanada. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia tahun 2016 adalah sebesar 80%, meningkat sebesar 28% dibanding tahun 2007 yang mencapai 52%.

Mal di Jakarta Sepi Peminat, Ini Daftarnya!

Director Head of Research and Consultan Anton Sitorus mengatakan mal dengan tingkat kekosongan tertinggi adalah mal dengan kategori middle up yaitu sebesar 19,5%. Angka tersebut naik 16,1% dari 2016.

"Mal dengan kategori tersebut, contohnya adalah Mall of Indonesia Kelapa Gading dan juga Blok M Plaza," ujarnya saat ditemui di Panin Tower, Jakarta, Rabu (26/7/2017)

Mal lainnya yang mengalami penurunan tingkat ketirisan adalah mal kategori high end yang naik dari 2,8% menjadi 3,1%. Mal dengan kategori tersebut adalah Plaza Indonesia dan Pacific Place.

Sedangkan mal kategori middle low dan upper, tercatat justru mengalami penurunan tingkat kekosongan. Untuk yang middle low turun menjadi 7,3% dan upper turun menjadi 4,9%.

"Kalau mal upper itu contohnya Mal Kelapa Gading dan Pondok Indah Mal," ujar Anton.

Sebagai informasi, mal-mal di Jakarta didominasi oleh mal dengan kategori middle up (42%), dan diikuti oleh mal kategori upper (31%), high end (14%), dan middle low (13%).

Parah! Proyek Rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Dekat Tol Cikampek Mangkrak

Bagi para pengendara roda empat yang biasa melintas di Jalan tol Jakarta-Cikampek setiap harinya atau hanya sesekali pasti melihat sebuah tiang beton penyangga di pinggiran jalan tepatnya di perlintasan arus lalu lintas kendaraan dari Jakarta ke Cikampek atau sisi selatannya.

Beberapa orang pun mungkin tahu kalau tiang beton yang terpasang sejak awal 2016 itu khususnya di sisi selatan ruas jalan tol arah Jakarta-Cikampek mulai dari KM 10 hingga KM 18 di wilayah Kota Bekasi, merupakan proyek pengerjaan perlintasan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Namun sayangnya, proyek pengerjaannya terbengkalai. Pasalnya, jika dilihat proyek tersebut tidak ada perkembangan yang berarti. Bahkan terlihat kalah cepat dengan sejumlah proyek-proyek lain yang berada di ruas Tol Jakarta-Cikampek meskipun baru dikerjakan.

Terkait perkembangan proyek itu Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi, M Irdan, mengatakan bahwa proyek perlintasan kereta api cepat Jakarta-Bandung, tak berkembang karena masih menunggu tanda tangan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan..

"Iya jadi belum ada perkembangan yang signifikan. Karena, terkait surat penetapan lokasi (Penlok) yang belum ditandatangani Gubernur. Tapi yang saya dengar sudah hampir diteken," ujar Irdan, Jumat (11/8/2017).

Terungkap! Dana Umrah First Travel Diinvestasikan ke Koperasi Pandawa.

Para calon jamaah PT First Anugerah Karya atau First Travel masih menaruh harapan bisa berangkat ke rumah Allah. Jika pun tidak maka harapan lainnya uang dikembalikan, meskipun diketahui saat ini pemilik First Travel sudah ditangkap oleh pihak berwajib.

Usut punya usut ternyata ada fakta baru dari kasus First Travel. Biro perjalanan (travel) umrah ini terlibat investasi dengan Pandawa Group yang sebelumnya juga bermasalah.

Dari kabar salah satu agen First Travel yang enggan disebutkan namanya, First Travel sulit memberangkatkan dan memulangkan uang para jamaah yang saat ini meminta refund lantaran adanya masalah pada investasi perusahaan di Koperasi Pandawa.

"FT (First Travel) masuk di grup Pandawa itu, inside invesment Pandawa," ujarnya dalam keterangannya kepada Okezone, Jumat (11/8/2017).

Sebenarnya, sambung dia, bukan hanya investasi di Pandawa, tapi masih banyak lagi investasi First Travel. Namun, dia tidak mengetahui lagi selain Pandawa.

"Ya ini terkesan ditutup-tutupin seolah Pandawa Group ini enggak ada," ujarnya.

Nyonya Meneer Bangkrut di Generasi Ketiga, Kok Bisa?

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira justru merasa heran dengan pailitnya perusahaan. Pasalnya, pasar jamu dinilai masih prospektif saat ini. Bahkan Nyonya Meneer juga telah mengekspor jamu keluar negeri.

Menurutnya, penyebab dari pailitnya Nyonya Meneer adalah konflik internal didalam perusahaan. Nyonya Meneer merupakan perusahaan keluarga."Ini kan sudah generasi ketiga, dipegang oleh cucu si pendiri. Di antara pewaris perusahaan tidak akur. Masalah di generasi ketiga memang kerap terjadi dalam perusahaan keluarga," jelasnya kepada Okezone, Senin (7/8/2017).

Bhima menambahkan, dalam manajemen perusahaan hal tersebut dikenal sebagai "the 3rd generation problem". Generasi pertama yang merintis, generasi kedua yang membangun atau ekspansi, generasi ketiga biasanya justru tidak profesional.

"Generasi ketiga malas, kurang agresif karena sudah merasakan berbagai fasilitas sejak kecil. Jadi tergantung generasi penerusnya. Kalau didikannya bagus bisa bertahan," tambahnya.

Mogok Kerja Ganggu Pelabuhan, Pekerja JICT: Ini Jalan yang Terpaksa Kami Ambil!

Massa Serikat Pekerja (SP) JICT yang jumlahnya mencapai sekira 600 orang pun mengaku sadar demo yang dilakukan memberikan banyak dampak negatif khususnya berkaitan dengan aktivitas di pelabuhan. Panglima Koordinasi Lapangan (Pangkorlap) JICT Hazris Malsyah mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan itu. Sebab segala tindakan yang sudah mereka lakukan belum digubris sesuai harapan.

"Please dong ini sebenarnya jalan yang terpaksa kami ambil dengan beberapa kali mediasi yang kami ambil dan kami lakukan," jabarnya lebih lanjut.

Pihaknya, kata dia, sudah tidak tahu jalan apa lagi yang harus ditempuh, setelah mediasi yang dilakukan sekalipun tak dapat membantu menyelesaikan permasalahan sedikit saja. Oleh karenanya, pada akhirnya mereka menempuh jalan dengan melakukan mogok kerja.

"Jadi mogok ini memang terpaksa dan langkah terakhir yang kami ambil. Dari kemarin-kemarin kan kita enggak pernah didengar, ada mediasi, sudah dibuat perjanjian tapi diingkari, terus kami mau ngapain," pungkasnya.

Pukul 23.00 WIB Malam Ini, Masyarakat Bisa Mulai Melamar Lowongan CPNS

Setelah pembukaan lowongan CPNS di dua instansi Agustus lalu, kini pemerintah kembali membuka lowongan penerimaan CPNS putaran kedua di 60 (enam puluh) Kementerian/Lembaga dan 1 (satu) Pemerintah Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara.

Mengutip keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (5/9/2017), Informasi resmi terkait dengan persyaratan pendaftaran dan jadwal dapat diakses mulai hari ini, Selasa tanggal 5 September 2017 pukul 23.00 WIB. Adapun akses tersebut dapat dilihat di Situs Kementerian PANRB www.menpan.go.id, situs BKN: https://sscn.bkn.go.id, serta situs Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Seperti diketahui,Formasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 500, sedangkan jumlah lowongan/formasi CPNS untuk Kementerian/Lembaga, sebanyak 17.428. Dijelaskan, formasi untuk Kementerian/Lembaga, termasuk untuk putra/putri lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) sebanyak 1.850, penyandang disabilitas sebanyak 166, serta putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 196.

Manusia Diganti Jadi Mesin, Gerakan Nasional Nontunai Lahirkan PHK 20.000 Pekerja Tol?

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) mengatakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan Pemerintah melalui Bank Indonesia sejak Agustus 2014 akan menimbulkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 20.000 pekerja tol di Indonesia.

"Pada Oktober 2017, GNNT akan menyasar industri jalan tol di mana Pemerintah akan memaksakan pemberlakuan 100% gardu tol otomatis dan hanya menerima pembayaran non tunai/elektronik. Ribuan gardu tol yang selama ini dioperasikan oleh manusia akan berganti dengan mesin. Sehingga puluhan ribu pekerja diperkirakan ter-PHK dan akan kehilangan pekerjaannya," ujar Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Ia mengatakan, kondisi ini sangat ironis di saat masih ada 7,7 juta pengangguran dan justru Pemerintah yang mengeluarkan regulasi yang berpotensi menimbulkan jutaan pengangguran baru.

"Ada kejahatan kemanusiaan atas nama otomatisasi jalan tol. Akan ada lima nyawa yang akan hilang yaitu pekerja, istri dan ketiga orang anak," kata Mirah.

Merugi Rp12 Triliun Jalankan BBM Satu Harga, Pertamina: Kami Ikut Perintah

Saat menghadiri rapat kerja antara Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan, Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mendapat banyak pertanyaan dari wakil rakyat terkait bagaimana perkembangan penyaluran BBM Satu Harga.

Elia pun dengan tegas menjawab BBM Satu Harga tetap dijalankan. Hal ini dikarenakan penugasan negara kepada Pertamina supaya harga BBM di semua wilayah sama.

"BBM satu harga memang terus dibicarakan. Bagaimana kompensasi ke depan, kami tetap jalankan perintah. Itu yang kami jalankan dulu. Apakah nanti kemudian bentuk formulasi dan lain-lain ini jadi satu bagian dilanjutkan,"tuturnya, di ruang rapat Komisi VII DPR, Jakarta, Rabu Malam (6/9/2017).

Bos Baru OJK Wimboh Santoso Rombak 27 Jabatan Pejabat, Ini Daftarnya!

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Regional dan Daerah. Hal ini, setelah melakukan perubahan organisasi sebagai kelanjutan program efisiensi dan efektifitas lembaga.

“Pergantian unsur pimpinan seperti yang dilakukan hari ini merupakan bagian dari proses optimalisasi, pengembangan dan penyegaran sumber daya manusia OJK sebagai upaya membangun OJK menjadi lembaga yang dapat menjawab berbagai harapan dan tuntutan stakeholders terhadap keberadaan OJK,” ungkap Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Menurutnya, OJK sebagai otoritas sektor jasa keuangan harus mampu merespon dinamika perubahan yang terjadi serta menjawab harapan Pemerintah dan masyarakat agar OJK berperan lebih efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong peran industri jasa keuangan dalam membiayai gerak roda pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat ketimpangan.

Adapun perubahan jabatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Anggar B. Nuraini menjadi Deputi Komisioner Pengawas IKNB I

2. Sarjito menjadi Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen

3. Slamet Edy Purnomo menjadi Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III

4. Moch. Ihsanuddin menjadi Plt. Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

5. Teguh Supangkat menjadi Plt. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV

6. Irwan Lubis menjadi Advisor Senior pada Strategic Committee dan Pusat Riset

7. Edy Setiadi menjadi Advisor Senior pada Strategic Committee dan Pusat Riset

8. Dumoly F. Pardede menjadi Advisor Senior pada Strategic Committee dan Pusat Riset

9. Agus Sugiarto menjadi Advisor pada Strategis Committee dan Pusat Riset

10. Ahmad Buchori menjadi Advisor pada Strategis Committee dan Pusat Riset

11. Darul Dimasqy Kramawiredja Advisor pada Strategis Committee dan Pusat Riset

12. Ahmad Berlian menjadi Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan

13. I.B. Aditya Jayaantara menjadi Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 1A

14. Sondang Martha Samosir menjadi Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan

15. Widyo Gunadi menjadi Kepala Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia. (gir)